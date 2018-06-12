Manisa Büyükşehir’den orta saha transferi

Lig takımlarından İstanbulspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Onur Kolay’ı renklerine bağladı.

TFF 2. Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor’da dış transfer çalışmaları sürüyor. Dış transfer çalışmalarına hızlı başlayan ve şu ana kadar kadrosunu Şanlıurfaspor’dan Artun Akçakın, Adana Demirspor’dan Umut Sönmez ve İstanbulspor’dan Zafer Şensoy ile güçlendiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, son olarak İstanbulspor’dan orta saha oyuncusu Onur Kolay’ı renklerine bağlayarak, başarılı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde başkan Mevlüt Aktan ile bir araya gelen 27 yaşındaki Onur Kolay, yeşil-beyazlı ekibin başarısı için elinden geleni yapacağını söylerken, kulüp başkanı Mevlüt Aktan ise Onur’un Manisa Büyükşehir Belediyespor’a önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydetti. Onur Kolay’ın imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, “Yeni sezonda TFF 2. Lig’de ses getirecek bir kadro kuruyoruz. Onur Kolay’ın transferi camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Geçtiğimiz günlerde de Artun Akçakın, Umut Sönmez ve Zafer Şensoy ile sözleşme imzalamıştık. Onur Kolay şu anda dış transferde kadromuza kazandırdığımız dördüncü futbolcu oldu. Onur’un Manisa Büyükşehir Belediyespor formasını başarıyla terleteceğine inanıyoruz” dedi.

İmza töreninden sonra açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni transferi Onur Kolay ise “Manisa Büyükşehir Belediyespor’un geçtiğimiz sezon rekorları kırarak yaşadığı şampiyonluğun nasıl geldiğini daha kulübe adım atar atmaz anladım. Burada mükemmel bir aile ortamı var. Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un formasını giyeceğim için çok mutluyum. Şu anda heyecanımda en üst seviyede. Futbola yeni başlamış gibi heyecanlıyım. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da çok güzel işlere imza atacağız. Bana güvenenleri kesinlikle mahçup etmeyeceğim. Elimden gelenin fazlasını yapıp yeni takımım Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için ter dökeceğim” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un İstanbulspor’dan renklerine bağladığı Onur Kolay kariyerinde daha önce Bugsaş Spor A.Ş., Karacabey Birlik Spor, Şanlıurfaspor, Aydınspor 1923 ve Hatayspor formalarını giydi.