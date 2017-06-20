Manisa Büyükşehir’den orta sahaya takviye

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan’ın da katıldığı törende oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, orta sahaya önemli bir takviye yaptı. Son iki sezondur Diyarbekirspor forması giyen 25 yaşındaki Abdurrahman Emir Alagöz’ü kadrosuna katan yeşil-beyazlılar oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. Birçok takımın kadrosuna katmak için uğraş verdiği yetenekli bir oyuncuyla anlaştıklarını dile getiren Aktan, “Biz Abdurrahman Emir kardeşimizi bir süredir izlemiştik. Kendisini takımımızda görmek istiyorduk. Teknik heyetimizin de raporu doğrultusunda bu transferi gerçekleştirdik. Kendisinden beklentilerimiz büyük. İki taraf içinde hayırlı olsun” dedi. Diyarbekirspor forması altında son iki sezon play-off oynadığını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni transferi Alagöz, “Burada play-off a kalmadan direkt şampiyon olarak

hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Önemli bir camiaya geldim. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. İnşallah takım arkadaşlarımla birlikte bu sene kulübümüzün beklentisini karşılayacağız ve şampiyon olacağız” dedi.

Orta saha ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 25 yaşındaki Abdurrahman Emir Alagöz, futbola Beşiktaş’ın alt yapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Kepez Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, Anadolu Üsküdar, Keçiörengücü formalarını giyen Alagöz, son iki sezondur Diyarbekirspor forması giyiyordu. Alagöz, 2016-2017 sezonunda Diyarbekirspor forması altında Türkiye kupası ve play-off maçları dâhil 35 maça çıkarken, bu maçların 31’ine ilk 11’de başladı ve iki gol attı.