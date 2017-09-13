Manisa Büyükşehir’den pet shop açacaklara eğitim

Eğitime sahibiyle birlikte gelen Vito isimli papağan ise büyükşehir çalışanlarının ilgi odağı oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince ev ve süs hayvanı satışı yapacak kişilere yönelik eğitim programı düzenledi. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Salonu’nda düzenlenen eğitime Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da katıldı. Eğitim öncesi kursiyerlere seslenen Akbaş, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak evde ya da sokakta yaşayan tüm hayvanların refahına büyük özen gösteriyoruz. Gelip gördüyseniz çok güzel bir barınağımız var. Sizlerden tek ricam, iletişime geçtiğiniz kişilere lütfen, her şeyden önce hayvanların yaşam hakkına saygı duymayı ve sevgiyi anlatın. Maalesef çok kötü manzaralarla karşılaşıyoruz. Barınağımızda yalnızca kurşunlama sonucu bize getirilen 6-7 köpeğimiz var. Elimizden geldiğince tedavisini ve refahını sağlamaya çalışıyoruz. Gönülü insanlar olarak lütfen bunun gibi vakalara meydan vermeyin. Umarım eğitim faydalı olur. Hepinize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Gün boyu süren eğitimde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sorumlu Veteriner Hekimi Ahsen Diba Yayın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Manisa İl Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci ve Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Yaşar Şimşek katılımcılara, yasal mevzuat ile hayvan bakım ve beslenmesine ilişkin bilgiler verdi. Eğitimin sonunda sertifika dağıtımı gerçekleştirildi. Gerekli belgelerini alan kişilerin petshop açmaya yetkilendirileceği ifade edildi.

Papağanıyla geldi

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı eğitime papağanıyla birlikte gelen Kenan Metin ve papağanı Vito Carleone ise hem eğitim alan kişilerin hem de Büyükşehir personelinin ilgi odağı oldu. Eğitim boyunca sahibinin omzundan inmeyen, zaman zaman da ona sevgi gösterisinde bulunan Vito, eğitimin sonunda sertifikasını alırken de sahibini yalnız bırakmadı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, Vito ile yakından ilgilendi.