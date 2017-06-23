Manisa Büyükşehirden ücretsiz servis hizmeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, her hafta Cuma günleri Kırtık mezarlığı içerisinde düzenlediği ücretsiz ring seferini arife günü ve Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde de gerçekleştirecek. Yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, ücretsiz ring seferlerinden saat 10.00’dan itibaren yararlanabilecekler. Konu ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her hafta Cuma günleri Kırtık Mezarlığı içerisinde ücretsiz ring seferleri hizmeti veriyorduk. Bu hizmetimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla arife gününde ve Ramazan Bayramı’nın ilk gününde saat 10.00’dan itibaren sürdüreceğiz” diye konuştu.

İki ayrı güzergahtan kalkacak otobüslerin güzergahları şöyle; 1.Güzergah: Uncubozköy, Mimar Sinan, Saruhan Otel Kavşağı, Yapek, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, YES Kavşağı, İzmir Caddesi, Şeyh Fenari Durağı, Karaköy, Sultan Camii, Çarşı Bulvarı, Borsa Caddesi, Alaybey, Çatal, Kırtık Mezarlığı; 2. Güzergah, TOKİ-2, Ayakkabıcılar Sitesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, YSE Kavşağı, İzmir Caddesi, Moris Şinasi Kavşağı, 8 Eylül Caddesi, Malta, Kenzi Kavşağı, Evkur Kavşağı, İbrahim Gökçen Bulvarı, Erler Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Hatuniye Camii, Atatürk Bulvarı, Devlet Hastanesi Kavşağı, Mehmetçik Caddesi, Kırtık Mezarlığı olarak belirlendi.

Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Manisalıların vefat eden yakınlarını daha rahat bir şekilde ziyaret edebilmesi için ilçe merkezlerinde vatandaşların kabristanlara ücretsiz olarak taşınacağını sözlerine ekledi.