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04 Ocak 2017 16:03

Manisa Büyükşehir’e judo da milli gurur

Manisa Büyükşehir’e judo da milli gurur

04 Ocak 2017 16:03

Geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda adını finale yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularından Mert Şişmanlar, Ankara’da düzenlenecek olan Büyükler Judo Milli Takım kampına davet edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı genç sporcularından Mert Şişmanlar, önemli bir başarıya imza atarak, 4 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında Ankara düzenlenecek olan Büyükler Judo Milli Takım Kampına davet edildi. Geçtiğimiz Aralık ayında Antalya’da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 81 kilogramda adını finale yazdırarak milli takım kampına katılmaya hak kazanan sporcuyu tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş,” Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak ülke sporuna adını yazdıracak başarılı sporcular yetiştirebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda genç sporcumuz Mert Şişmanlar da Antalya’da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği performansla, Büyükler Judo Milli Takım Kampına davet edilerek bizleri gururlandırdı. Sporcumuz Ankara’daki kampın ardından yurt dışı kamp ve müsabakalara katılacak” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü altında daha birçok başarılı sporcular yetiştireceklerini de belirten Memiş,” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün spora verdiği destekle, gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapmaları adına tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu anlamda inanıyorum ki Mert gibi daha çok sayıda sporcumuzun başarılarıyla gururlanacağız. Başarılı sporcumuzu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyelerimiz adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.



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