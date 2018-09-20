Manisa Büyükşehir'in altın adamı yine birinci oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Balıkesir ve Bursa'da katıldığı yarışmalarda birinciliği yine rakiplerine kaptırmadı.

Çeşitli spor branşlarında mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları hem Avrupa'da hem de Türkiye'de önemli başarılara imza atarken, son olarak kulübün şampiyon atletlerinden Ahmet Bayram, katıldığı son iki yarışmada da fırtına gibi eserek, Manisa'ya önemli başarılarla döndü. 9 Eylül tarihinde Balıkesir'de düzenlenen 10. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusunda, 15 kilometre koşan Ahmet Bayram, 350 sporcu arasında genel klasmanda 15'inci, 46 sporcu arasında ise kendi yaş grubunda 1'inci oldu.

Mexico City 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen unutulmaz atlet İsmail Akçay adına Balıkesir'de düzenlenen 10. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusunda, kendi yaş grubunda 1'inci olan Ahmet Bayram, 16 Eylül'de Bursa'da düzenlenen Su Uçtu Tümbüldek Yol Koşusu'nda, 250 sporcu arasında genel klasmanda 7'inci, 50 sporcu arasında ise kendi yaş grubunda 1'inci oldu. Katıldığı son iki yarışmadan Manisa'ya başarıyla dönen Ahmet Bayram, “Kulübümün bana sağladığı imkanlarla, yarışmalara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Bende başarılı olabilmek için çok çalışıyorum. Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen yarışmalarda Manisa'mızın ve kulübümüzün adını başarıyla duyurduğum için çok mutluyum. İnşallah bundan sonrada külümüzün ve Manisa'mızın adını başarıyla duyurmaya devam edeceğim. Bana büyük destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum” diye konuştu.