Manisa Büyükşehir'in "altın kızları" Türkiye Şampiyonu oldu

Denizli'de gerçekleştirilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Cimnastlig 1. Lig 3. hafta müsabakalarında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 9-11 Yaş Grubu Cimnastik Takımı, Didem Sağlam, Ece Kovancı, Zeynep Nur Ertuğrul, Irmak Dönmez, Beril Ustabaş ve Ayşe Ecrin Çırpanlı kadrosuyla Türkiye Şampiyonu olarak çok önemli bir başarıya imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un cimnastik dalındaki "altın kızları", Denizli'de 28-30 Eylül tarihlerinde yapılan ve Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Cimnastlig 1. Lig 3. hafta müsabakalarında başarılı derecelere imza atarak Türkiye şampiyonu oldu. Didem Sağlam, Ece Kovancı, Zeynep Nur Ertuğrul, Irmak Dönmez, Beril Ustabaş ve Ayşe Ecrin Çırpan'dan oluşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Cimnastlig 1. Lig 3. hafta müsabakalarında Denizli'de mükemmel derecelere imza atarak 66 puanla sezonu zirvede tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı Antrenörü Emre Değirmenci, Denizli'de yapılan üçüncü hafta maçlarında başarılı derecelere imza atarak Türkiye şampiyonu olduklarını söyleyerek, “Bizlere büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza Türkiye şampiyonluğunu hediye ediyoruz. 9-11 yaş grubunda Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Cimnastlig 1. Lig 3. hafta maçlarını başarıyla tamamladık ve en üst ligde sezonu 1. sırada tamamlayarak Türkiye şampiyonu olduk. Alt yapımızdan yeni Ayşe Begüm Onbaşılar yetiştirmek için kulübümüzün bizlere sağladığı en iyi imkanlarla çok çalışıyoruz. Denizli'de yapılan 3. hafta maçlarını başarıyla tamamlayan ve şampiyon olan sporcularımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.