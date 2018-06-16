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16 Haziran 2018 18:46

Manisa Büyükşehir’in dev adamları 1. Lig’e yükseldi

Türkiye Basketbol 2.

Manisa Büyükşehir’in dev adamları 1. Lig’e yükseldi

16 Haziran 2018 18:46

Ligi 2017-2018 sezonu final grubunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bornova Belediyesini 76-63 mağlup ederek, Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükseldi.


Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi final grubu 14. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği Bornova Belediyesini 76-63 mağlup ederek, Final Spor’un ardından ikinci olarak Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısını 35-28 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı, üçüncü ve dördüncü periyotta da üstünlüğünü koruyarak maçı 76-63 kazandı. Maçın ardından salonda büyük sevinç yaşandı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Asbaşkan Orkun Şıktaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve basketbolcular bir üst lige çıkmanın sevincini kendilerine sezon başından bu yana destek veren taraftarları ile paylaştılar. Final grubunu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Basketbol Ligine yükselmeyi başaran yeşil-beyazlılara ikincilik plaketini ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti. Atatürk Spor Salonu’nda kurulan platforma çıkan Başkan Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncular taraftarları selamladılar.



Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Uğur Özen, Mehmet Burak Anlatıcı, Serhat Dülker


1.Periyot: 20-11 (Manisa Büyükşehir Belediyespor)


2.Periyot: 15-17 (Bornova Belediyesi)


3.Periyot: 24-12 (Manisa Büyükşehir Belediyespor)


4.Periyot: 17-23 (Bornova Belediyesi)


Maçın sonucu: 76-63 (Manisa Büyükşehir Belediyespor)




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