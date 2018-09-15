Manisa Büyükşehir'in dev adamları şampiyon oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un düzenlediği basketbol turnuvası sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor ile oynadığı maçı uzatmalarda elde ettiği sayılarla 96-94 galip bitirdi ve turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın son gününde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bursaspor, Bornova Belediyespor ile Selçuklu Basket karşılaştı. Günün ilk maçında Bornova Belediyespor Selçuklu Basket maçını Bornova Belediyespor 81-69 galip bitirdi. Turnuvanın son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bursaspor karşılaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor kıran kırana geçen mücadelede Bursaspor'u uzatmalarda elde ettiği sayılarla 96-94 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor turnuvadaki 3 rakibini de yenerek şampiyon oldu. Baş Antrenör Ceyhun Cabadak, turnuvaya katılım sağlayan takımlara teşekkür etti. Cabadak, turnuva sayesinde takımın ilk durumunu görme fırsatı bulduklarını, hızlı bir şekilde Eylül ayı sonunda yapılacak olan federasyon kupası ve Ekim ayında başlayacak lig maçlarına hazırlanacaklarını belirtti.