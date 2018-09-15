İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa Büyükşehir'in dev adamları şampiyon oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un düzenlediği basketbol turnuvası sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un düzenlediği basketbol turnuvası sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor ile oynadığı maçı uzatmalarda elde ettiği sayılarla 96-94 galip bitirdi ve turnuvanın şampiyonu oldu.


Turnuvanın son gününde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bursaspor, Bornova Belediyespor ile Selçuklu Basket karşılaştı. Günün ilk maçında Bornova Belediyespor Selçuklu Basket maçını Bornova Belediyespor 81-69 galip bitirdi. Turnuvanın son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bursaspor karşılaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor kıran kırana geçen mücadelede Bursaspor'u uzatmalarda elde ettiği sayılarla 96-94 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor turnuvadaki 3 rakibini de yenerek şampiyon oldu. Baş Antrenör Ceyhun Cabadak, turnuvaya katılım sağlayan takımlara teşekkür etti. Cabadak, turnuva sayesinde takımın ilk durumunu görme fırsatı bulduklarını, hızlı bir şekilde Eylül ayı sonunda yapılacak olan federasyon kupası ve Ekim ayında başlayacak lig maçlarına hazırlanacaklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.