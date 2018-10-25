Manisa Büyükşehir'in gururu Şişmanlar coşkuyla karşılandı

Bahama Adaları'nda yapılan Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele eden ve dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mert Şişmanlar, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.

Bahama Adaları'nda düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan ve büyük bir başarıya imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gururu Mert Şişmanlar, Adnan Menderes Havaalanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Manisa Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, antrenörleri Fatih Akçan, İsmail Canıtez, babası Zafer Şişmanlar ve yakınları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Şampiyon sporcu Mert Şişmanlar'ın apronda görülmesiyle birlikte baba Zafer Şişmanlar oğlunu kucakladı. Karşılama töreninde duygusal anlar yaşandı.

Karşılama sonrası duygularını paylaşan şampiyon Mert Şişmanlar, ”Şampiyona sürecinde çok çalıştım. Zor bir süreç geçirdim. Böyle büyük bir organizasyonda hedefim altın madalya kazanmaktı. Dünya üçüncüsü olarak ülkemizin, Manisa'mızın ve kulübümüzün adını başarıyla duyurduğum için mutluyum. Şimdi hedefim Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. İnşallah bu hedefime ulaşacağım. Bu süreçte bana destek veren Manisa Büyükşehir Belediyespor kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Mert'in bu başarısıyla gurur duyduklarını belirterek,” Mert, bizim için çok değerli bir sporcu, gelecek yıllarda da milli takımımız adına daha nice başarılara imza atacağına inancımız sonsuz. Kendisini kutluyor, Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün amatör branşlara verdiği maddi ve manevi destek sporcularımızın yaşadığı bu önemli başarılarda önemli bir etken” diye konuştu.