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Manisa Büyükşehir'in judocusu Şişmanlar Avrupa 2'ncisi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon judocusu Mert Şişmanlar, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda 90 kg’da Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon judocusu Mert Şişmanlar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 90 kg'da Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.


Mert Şişmanlar, ilk turda Litvanyalı rakibi Emils Gerkens'i, ikinci turda Alman rakibi Tim Schmıdt'ı eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek final müsabakasında Rus rakibi Mansur Lorsanov'u eleyerek yarı final müsabakasına yükselen Mert Şişmanlar, yarı final müsabakasında Macaristanlı rakibi Apor Toth'u mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı. Final maçında Alman rakibi Falk Petersılka ile karşılaşan Şişmanlar, final maçında rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı ve Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 90 kg'da Avrupa ikincisi oldu.

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