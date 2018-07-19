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19 Temmuz 2018 17:23

Manisa Büyükşehir’in minik judocuları İzmir’de ter döktü

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Judo Şampiyonası İzmir’de yapıldı.

Manisa Büyükşehir’in minik judocuları İzmir’de ter döktü

19 Temmuz 2018 17:23

Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı’ndan Ümit Çırpan 34 kiloda Türkiye üçüncüsü olurken, İbrahim Özçiçek ve Mustafa Yağız Karaca ise 46 kiloda Türkiye beşinciliğini göğüslediler.


İzmir’de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’na 65 ilden toplamda bin 40 sporcu katıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı’ndan Ümit Çırpan 34 kiloda Türkiye üçüncüsü olurken, İbrahim Özçiçek ve Mustafa Yağız Karaca ise 46 kiloda Türkiye beşincisi oldular. Ümit Çırpan, ilk turda Kırklareli ili sporcusu Buğra Güven Kaya’yı, ikinci turda Bursa ili sporcusu Umut Özçalışkan’ı, 3. turda Şanlıurfa ili sporcusu Mahmut Balandı’yı, 4. turda İzmir ili sporcusu Fatih Yılmaz’ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rize ili sporcusu Yağızhan Dal’a yenilen Ümit Çırpan repesaj müsabakalarında Sakarya ili sporcusu Kerem Ali Aydın’ı ve Konya ili sporcusu Yusuf Can Uzun’u mağlup ederek üçüncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Burdur ili sporcusu Remzi Can Kabak’ı yenen minik sporcu Ümit Çırpan Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.




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