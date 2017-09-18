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18 Eylül 2017 13:39

Manisa Büyükşehirin minikleri de ders başı yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi yeni eğitim öğretim yılına düzenlenen ’hoş geldin’ partisiyle başladı.

Manisa Büyükşehirin minikleri de ders başı yaptı

18 Eylül 2017 13:39


Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi, yeni eğitim öğretim yılını düzenlenen ’hoş geldin’ partisiyle kutladı. Öğrenciler İstiklal Marşı’nı okudu ve Onuncu Yıl Marşını birlikte söyledi. Kreş Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu, yeni bir sezona merhaba dediklerini belirterek, “Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde yeni eğitim öğretim yılına merhaba dedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün bize sağlamış olduğu güzel ve nezih ortamımızda miniklerimiz vakitlerini geçiriyorlar. Güvenli bir şekilde onların eğitimlerindeki ilk aşamayı sağlıyoruz” dedi.




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