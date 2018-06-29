Manisa Büyükşehir’in okçusu milli takımda mücadele ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un bünyesinden yetişen sporcular milli takımlarda da Manisa’nın adını başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Türkiye Okçuluk Milli Takımı, 26 Haziran tarihinde Yunanistan’ın Patras şehrinde başlayan 1 Temmuz tarihinde sona erecek olan Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası’nda makaralı yay kategorisinde finale kaldı. Türkiye Okçuluk Milli Takımı yarın final mücadelesinde yarışmaya hak kazanırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcusu Caner Türkkan da Türkiye Okçuluk Milli Takımının kafilesinde yer alıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Okçuluk Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, okçuluk branşında Caner Türkkan’ın milli takıma seçilmesiyle daha önce büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyerek, “Türkiye Okçuluk Milli Takımımız şu anda Yunanistan’ın Patras şehrinde yapılan Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonasında mücadele veriyor. Kulübümüz sporcusu Caner Türkkan da milli takım kadrosunda yer alıyor. Okçuluk Milli Takımımız adını finale yazdırarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Başarılı sporcumuz Caner’inde kadroda yer alması ve milli takıma katkıda bulunması sevincimizi ikiye katladı. İnşallah yarın ki final müsabakalarının ardından takımımız Yunanistan’dan şampiyon olarak döner ve bizlere de büyük bir sevinç yaşatır” dedi.