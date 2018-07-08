Manisa Büyükşehir’in projesi üreticiye kazandırdı

Tarım ve hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmak için giriştiği hamlelerle üreticilerin yüzünü güldüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, teknik ekiplerin yaptığı inceleme sonucu 9 ilçede tam 220 üreticiye yüzde 75 hibe ile sera desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu da Kula’da Dereköy ve Güvercinlik mahallelerini ziyaret ederek, sera desteğinde bulunulan üreticilerle buluştu. Gençoğlu’na Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yılmaz Usta ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faik Şentürk de eşlik etti. Üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Gençoğlu seralarda incelemede bulundu. Manisa’da örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve düşük gelir seviyesindeki ailelerin ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla üreticilere sera desteğinde bulunduklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, ”Soma, Sarıgöl, Selendi, Kula, Kırkağaç, Köprübaşı, Demirci, Alaşehir ve Gördes olmak üzere 9 ilçemizde toplamda 220 üreticiye sera desteğinde bulunduk” dedi.

Üreticilerin sağlanan destek nedeniyle kendilerine memnuniyetlerini ilettiklerini de sözlerine ekleyen Gençoğlu,” 2018 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında teknik ekiplerimiz tarafından 220 seranın tamamı yerinde kontrol edilerek, denetimi yapıldı. Üreticilerimiz bu seralardan kış döneminde marul, Mart ayından itibaren salatalık, domates, biber, taze fasulye ve hatta çilek üretimi yapıyor. Çiftçilerimizin bu seralardan gelir elde etmesi bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu destekten faydalanmak için gerekenleri belirten Gençoğlu, ”Üreticimizin ÇKS kayıtlı olması gerekiyor. Bunun yanı sıra seranın istediği bölgede ikamet etmesi ve üreticimizin tarım bağ kuru hariç herhangi bir sigortası olmaması ve en az yaklaşık 500 metre arazisinin olması gerekiyor” dedi.

Projenin belirlenen mahallelerde uygulandığının altını çizen Gençoğlu,” Bazı yerlere bu desteği sağlayamadık. Daha çok toplu olarak bölgelerde bu dağılımı sağladık. Çünkü o bölgede bir üretim kapasitesi oluşturmaya çalıştık. Pazarlama ve girdi temin sorunlarının asgariye indirilmesi açısından bu hedefe ulaşabilmek için böyle bir yol izledik” ifadelerinde bulundu. Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde tarım ve hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla üreticiye desteklerinin devam edeceğini belirtti.