Manisa Büyükşehirli motorcu yine zirvede

Yeşil beyazlı sporcu Street2 sınıfında 8.628’lik derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakarak Manisa’ya 1.‘lik kupasıyla döndü.

Avrupa Drag Şampiyonası’nın 2. ayağı 17-18 Haziran tarihlerinde Yunanistan’ın Serez kentinde yapıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Kamil Kırbaş adeta fırtına gibi esti. Kırbaş tüm rakiplerini geride bırakarak Street2 sınıfında 8.628 derecesiyle 1. oldu. Başarılı motorcuyu tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç,” Geçtiğimiz aylarda yapılan şampiyonanın 1. ayağında sporcumuz Kamil Kırbaş Street2 sınıfında birincilik elde etmişti. Aynı şampiyonanın 2. ayağında da Kırbaş başarını tekrarlayarak bizleri mutlu etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz adına sporcumuzu tebrik ediyorum” dedi.