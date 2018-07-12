Manisa CBÜ’de 16. Uluslararası Geometri Sempozyumu düzenlendi

Uluslararası Geometri Sempozyumu” gerçekleştirildi.

MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde düzenlenen sempozyuma Romanya’dan Prof. Dr. Adela Mihai, Almanya’dan Prof. Dr. Konrad Polthier, Hindistan’dan Prof. Dr. Rakesh Kumar, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Uğurlu, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Güngör, Türk Dünyası Matematikçiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Hasan Hilmi Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Rüstem Kaya ve Prof. Dr. Osman Gürsoy katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, sempozyumun çok başarılı ve verimli geçeceğine inandıklarını söyledi.

Kazaz, üç gün boyunca 5 davetli konuşmacı ve 3 seminer ile eş zamanlı olarak 8 farklı salonda yapılan 56 oturumda 246 sözlü sunuma yer verildiğini, toplam 254 sözlü sunum ve 21 poster sunumu yapıldığını dile getirdi. Kazaz ayrıca önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 17. Uluslararası Geometri Sempozyumu’nun Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde düzenleneceğini ilan etti.

Sempozyumun Bilim Kurulu’nda Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi, ABD Michigan Devlet Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi, Kanada Windsor Üniversitesi, Almanya Berlin Freie Üniversitesi, İtalya Bari Üniversitesi, Romanya Bükreş Üniversitesi, Bükreş İnşaat Mühendisliği Teknik Üniversitesi ve Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi, İspanya Granada Üniversitesi, Güney Kore Sungkyunkwan Üniversitesi, Çin Fudan Üniversitesi, Hindistan Banaras Hindu Üniversitesi, Punjabi Üniversitesi ve Calcutta Üniversitesi, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Suudi Arabistan King Saud Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin akademisyenleri yer aldı.