Manisa CBÜ’de FETÖ’den 132’si akademik, 152 personel atıldı

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, göreve geldiği 3 yıllık süre içerisinde yürüttüğü faaliyetleri düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Manisa CBÜ bünyesinde bulunan Dumanlıdağ Restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Çelebi, öncelikli hedeflerinin eğitim-öğretimde kaliteyi arttırmak olduğunu söyledi. Rektör Çelebi, "Bu üniversite hem yurt içinde tercih edilsin. Hem yurt dışında tercih edilsin. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Bunların semeresini almaya başladık. Uluslararası küresel dünyada bir üniversitenin kalitesini gösteren birinci unsur o üniversitenin yurt dışıyla yaptığı Erasmus anlaşmalarıdır, Mevlana anlaşmalarıdır. Yurt dışına gönderdiği ve yurt dışından gelen öğrencilerdir. Bunların sayısıdır. Üniversitemizde 670 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrenciler için Manisa’da, İstanbul’da, Azerbaycan’da ve Almanya’da kendimiz sınav yaptık. Yaptığımız bu sınavlarla öğrencilerimizi aldık. Burada çok seçici davrandık. ’Ne olursa olsun, bizim de her renkten, her dilden, her kıtadan, öğrencimiz olsun, sayısını arttıralım’ diye hareket etmedik. Kaliteyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"47 üniversiteyle Erasmus anlaşması yaptık"

Avrupa ülkeleriyle yapılan Erasmus anlaşmalarını değerlendiren Çelebi, "Bu Erasmus anlaşmaları başladıktan sonra üniversitemizde 2007-2014 yılları arasındaki 8 yıllık dönemde sadece 29 Avrupa üniversitesiyle Erasmus anlaşması yapılmış. 2015-2017 arası dönemde 47 üniversiteyle Erasmus anlaşması yaptık. 15 Temmuz sonrası özellikle Avrupa’da yapılan çalışmalarla ülkemize karşı olumsuz bir hava estirilmeye çalışıldı. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 2007-2014 arası yurt dışına giden öğrenci ve personel sayısı toplam 344 iken, 2015-2017 arası 495 öğrenci ve personelimizi yurt dışına gönderdik. Yurt dışından üniversitemize öğrenci ve personel sayısı 2007-2014 yılları arasında 43 kişi iken, 15 Temmuz sonrasının olumsuzluklarına rağmen 2015-2017 arası bu rakamı 64’e çıkardık" dedi.

"Teknokent firmalarının proje bütçelerinin büyüklüğü 54 milyon lirayı aştı"

Bu yıl faaliyete giren Teknokent’te doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını söyleyen Rektör Çelebi, "Teknokent’i göreve geldiğimizde inşaatına başladık. 2 yılı biraz geçen bir süre içerisinde tamamladık. Buna 17 milyon 161 bin lira para harcadık. Faaliyetler çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Şu an yüzde 90 doluluk oranı söz konusu. Reel sektör ağırlıklı olarak burada çalışıyoruz. Bu firmaların şu anki proje bütçelerinin büyüklüğü 54 milyon lirayı aşmış durumda. Bu yaklaşık 6 aylık bir süre zarfında böyle bir noktaya geliyoruz" diye konuştu.

152 kişi FETÖ’den atıldı

Manisa CBÜ’de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmalarına da değinen Rektör Çelebi, "263 kişiyi soruşturma kapsamına aldık. Bunlardan 225’i akademisyen 38’i idari personel. 152 kişi atıldı. 132’si akademik personel. Tabi Tıp Fakültesinden de bu terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilenler atıldı. Orada acil tıpta bir sıkıntı yaşadık. 1 kişi kaldı. 2 kişi orada atıldı. Ama tamamlıyoruz. Oraya bir arkadaşımız geldi. Yeni bir ilana daha çıkıyoruz. Oradaki kadroyu tamamlayacağız. Ufak tefek bazı anabilim dallarında sıkıntı yaşanmış olsa da bizim tıp fakültemizin akademik kadrosu sayısal olarak yeterli. Tıp fakültesinden 14 kişi ihraç edildi" ifadelerini kullandı.