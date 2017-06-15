Manisa CBÜ’ye yağmur suyu hattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yağmursularının deşarjının sağlıklı bir şekilde yapılması için il genelinde önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’ndeki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit İlhan Varank Yerleşkesi’ne giden yolda döşenecek yağmursuyu hattı için proje çalışmalarına start verildi. Döşenecek hat için Projeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince ölçüm işlemeleri gerçekleştirildi. Kampüsün giriş kapısından Gediz Köprüsü’ne kadar olan güzergahta yaklaşık 2 kilometre hat döşenecek. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Muradiye Mahallesinin Manisa’nın gelişen bölgelerinden birisi olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin önde gelen eğitim yuvalarından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit İlhan Varank Yerleşkesi’ne giden yolda önemli bir yağmursuyu hattı projesi hazırlıyoruz. Kampüsün giriş kapısından Gediz Köprüsü’ne kadar olan güzergaha yaklaşık 2 kilometrelik yağmursuyu hattı döşeyeceğiz. Böylece yağışlı havalarda kampüs yolunu kullanan vatandaşımızın veya öğrencilerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamasının önüne geçeceğiz. Aynı zamanda mahallemizde İller Bankası ile ortak yürüttüğümüz proje ile Muradiye Mahallesinin tamamının kanalizasyon, içme suyu ve kısmi yağmursuyu hattını yenileyeceğiz. Manisamızı kalkındıracak projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.