Manisa Çocuk Üniversitesi projesi büyüyerek devam ediyor

Manisa Çocuk Üniversitesi Projesinde görevli olan Şehitler Ortaokulu Öğretmenlerinden Gönül Kovan Gürakan, Saadet Konuk ve İdris Kınay, 1-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-9'da Çocuk Üniversitesi başlıklı bildirilerini sunarak EYFOR'un bilimsel düzeyinin yükselmesine ve Çocuk Üniversitesi Projesinin tanıtım ve yaygınlaşmasına katkıda bulundu.

Dönemin Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın önderliğinde başlayan ve Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre İlçe Kaymakamlığı, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek ve katılımıyla devam eden Çocuk Üniversitesi Projesinde görevli olan Şehitler Ortaokulu Öğretmenlerinden Gönül Kovan Gürakan, Saadet Konuk ve İdris Kınay, 1-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-9'da Çocuk Üniversitesi başlıklı bildirilerini sunarak EYFOR'un bilimsel düzeyinin yükselmesine ve çocuk üniversitesi projesinin tanıtım ve yaygınlaşmasına katkıda bulundu.

Çocuk Üniversitesi Projesi, ‘Eğlenerek öğreniyoruz' sloganıyla yola çıkan, Milli Eğitim Bakanlığının çağdaş eğitim anlayışına uygun olarak yürürlüğe koyduğu ‘Yapılandırıcı eğitim anlayışı çizgisinde çocuğun oyun hakkını temel alan bir eğitim projesi. Proje, anasınıfından başlayarak 6-12 yaş grubu aralığında her yaş grubundan öğrencilerin kendi beceri ve düzeyleri esas alınarak uygulanarak çocukların gelişimine de büyük katkı sağlıyor.

Projeyle; yapılandırıcı eğitim yaklaşımıyla bilgiyi yorumlayan, eleştiren ve anlamlandıran çocuklar yetiştirmek, çocukları öğrenmenin aktif aktörleri haline getirmek, eğitimi okul saatleriyle sınırlı olmaktan çıkarıp hayat boyu öğrenme ilkesine uygun hale getirmek amaçlanıyor.

Bu amaçla 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 1 okul, 128 öğrenci ve 10 öğretmen ile başlayan Manisa Çocuk Üniversitesi Projesi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 14'ü Şehzadeler ilçesinde 10'u Yunusemre ilçesinde olmak üzere toplam 24 okul, 2 bin öğrenci ve 150 öğretmen ile devam ediyor.