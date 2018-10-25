Manisa Cumhuriyet Bayramına hazırlanıyor

Manisa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. 28 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulması ile başlayacak olan Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim'de devam edecek. Tebriklerin kabulü ve kutlama töreni ile devam edecek olan Cumhuriyet coşkusu akşam gerçekleştirilecek Fener Alayı ile katlanacak.

Manisa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanıyor. Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisalılar Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayacak. Cumhuriyet coşkusu, 28 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak. 29 Ekim'de de devam edecek olan kutlama programları kapsamında ilk olarak Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in makamında tebrikler kabul edilecek. Akabinde kutlama programına geçilecek. Saat 10.00'da Manisa Valiliği önünde gerçekleştirilecek olan kutlama programında ise halkın bayramı kutlanacak, öğrenciler tarafından şiirler okunacak, halk oyunları gösterisi sergilenecek ve tören geçişi yapılacak. Resmi törenin tamamlanmasının ardından saat 15.00'de Tarzan Meydanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi resim öğretmeni ve öğrencileri Cumhuriyet temalı resimler yapacak.

Manisalıların Cumhuriyet Coşkusu 29 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan fener alayı ile coşku doruğa çıkacak, Sultan Camii önünden saat 20.00'de başlayacak olan fener alayı Cumhuriyet Meydanında son bulacak. Fener alayının sonrasında ise Cumhuriyet Meydanında Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatrosunu işbirliğinde Cumhuriyet Bayramı özel konseri ve gösteriler sergilenecek. 20.30'da başlayacak olan programda havai fişek gösterileri, şiir okunması, protokol konuşmaları, Türk Sanat Müziği konseri, halk oyunları gösterisi, tiyatro gösterisi, Türk Halk Müziği konseri sahnelenecek. Kutlama programı Onuncu Yıl Marşının okunması ile son bulacak.