Manisa da Kudüs için ayakta

AK Parti Manisa Teşkilatı tarafından da basın açıklaması düzenlendi.

ABD’nin İsrail’in başkentini Kudüs olarak tanıması ve elçiliğini Kudüs’e taşıması sonrasında Filistinlilerin düzenlediği tepki eylemlerine İsrail askerlerinin ateş açması ve çok sayıda Filistinli sivilin şehit olması nedeniyle Manisa İl Müftülüğü tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakiben Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazında eller Filistinliler için semaya açıldı. Müftü Vekili Osman Canpolat tarafından kılınan gıyabi cenaze namazının arından Filistin halkı için dua edildi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından da Kudüs için basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Kudüs’ün gerek Birleşmiş Milletler kararıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. Birleşmiş Milletler genel kurulunun ve İslam Birliği Teşkilatının Kudüs konusundaki son kararları ortadayken ABD’nin hayata geçirdiği sorumsuz ve hukuksuz girişim Ortadoğu’da kanı ve göz yaşını artırmakta, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. İsrail’in şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kudüs’te yaşanan olayların daha büyük sorunları tetikleme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Mersinli, "ABD ve İsrail’in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın sembolü olan Kudüs’ü kana bulamasını uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha Manisa semalarından hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin göstergesidir. Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin kendi dinini ve tarihini hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Türkiye bu hukuksuzluğa karşı dönem başkanı olduğu İslam Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak Kudüs’ün namusunu korumak tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs’ün çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu ve Kudüs’ün barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arasında yalnızlığa mahkum ederken terör ve işgal devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin şehit edilmesinden İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı.

Grup daha sonra tekbir getirdikten sonra İstiklal Marşı’nı okudu.