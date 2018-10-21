Manisa derbisinde kazanan Somaspor oldu

Grup'ta oynanan Manisa derbisinde Salihli Belediyespor, ilk yarısı 2-2 biten maçın son dakikasında yediği golle Somaspor'a 3-2 mağlup oldu.

BAL 8.Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan iki Manisa ekibi olan Salihli Belediyespor ve Somaspor, ligin 5.haftasında Salihli Ramiz Turan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fatih Sayar, İbrahim Etem Potuk ve Ahmet Beysüngü hakem üçlüsünün yönettiği maçı konuk ekip Somaspor 3-2 kazandı. Maçta Somaspor'u galibiyete taşıyan goller Gökhan, Emirhan ve Toma'nın ayağından gelirken, ev sahibi Salihli Belediyespor'un gollerini ise Anıl ve Cihat attı. Bu galibiyet ile Somaspor grupta puanını 13'e çıkartırken, Salihli Belediyespor ise 7 puanda kaldı.

Ramiz Turan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Kaymakam Levent Kılıç olmak üzere Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur ile taraftarlar izledi.