İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa derbisinde kazanan Somaspor oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig BAL 8.

Grup'ta oynanan Manisa derbisinde Salihli Belediyespor, ilk yarısı 2-2 biten maçın son dakikasında yediği golle Somaspor'a 3-2 mağlup oldu.


BAL 8.Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan iki Manisa ekibi olan Salihli Belediyespor ve Somaspor, ligin 5.haftasında Salihli Ramiz Turan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fatih Sayar, İbrahim Etem Potuk ve Ahmet Beysüngü hakem üçlüsünün yönettiği maçı konuk ekip Somaspor 3-2 kazandı. Maçta Somaspor'u galibiyete taşıyan goller Gökhan, Emirhan ve Toma'nın ayağından gelirken, ev sahibi Salihli Belediyespor'un gollerini ise Anıl ve Cihat attı. Bu galibiyet ile Somaspor grupta puanını 13'e çıkartırken, Salihli Belediyespor ise 7 puanda kaldı.


Ramiz Turan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Kaymakam Levent Kılıç olmak üzere Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur ile taraftarlar izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.