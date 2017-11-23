Manisa esnafına indirim ürün

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Halim Şener, HIGH-TECH Kurumsal Projeler Uzmanı Volkan Sancar ve Samsung Türkiye Ege Bölgesi İş Ortağı Yöneticisi Yasin Özen’in imza koyduğu protokol kapsamında, birliğe bağlı odalara kayıtlı esnaf sanatkarlar, cep telefonu, tablet gibi mobil ürünler de dahil olmak üzere Samsung elektronik aletlerini www.hightechbiz.net adresi üzerinden, en az yüzde 5 indirimle satın alabilecek. Protokol kapsamında haftanın ve ayın ürünü şeklinde ürün belirlenerek indirim oranı yüzde 30’lara kadar çıkabilecek. Ürünler 2 yıl boyunca Samsung Türkiye garantisinde olacak ve tüm yetkili Samsung teknik servislerinden faydalanılacak.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Halim Şener yaptığı açıklamada, “Amacımız esnaf ve sanatkarlarımızı başka kurum ve kuruluşların faydalandığı indirimlerden yararlandırarak teknoloji ile indirimli fiyattan buluşturmak” dedi.

Protokolün esnaf sanatkara özel kampanyaları da içerdiğini hatırlatan Şener, “Cep telefonlarına yönelik uygulanacak olan indirimin sonraki aylarda diğer ürün gruplarını da kapsayabilmesi için çalışmalara devam ediliyor” şeklinde konuştu.

MESOB’a bağlı oda üyelerinin piyasa fiyatlarının çok daha altında firmanın cep telefonlarını temin edebileceklerini belirten HIGH-TECH Kurumsal Projeler Uzmanı Volkan Sancar ise, “Projeye mobil ürünlerden başladık. Mobilden sonra dönemsel beyaz eşya grubu, televizyon grubu, tüketici elektroniğinden, ofis ihtiyacına kadar ürün alanını genişlemeyi hedefliyoruz. Amacımız esnaf ve sanatkarlara indirimli fiyatlarla ürün sunabilmek” diye konuştu.

İndirimli fiyatlarla satılacak ürünlere üyelerin bağlı bulunduğu meslek odasından alacağı şifre ile www.hightechbiz.net adresine kayıt olacağı ve bu site üzerinden satın alma işleminin gerçekleşeceği ifade edildi.