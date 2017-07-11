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11 Temmuz 2017 10:12

Manisa genelindeki yollarda çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Tekeliler ve Halıtlı Mahalleleri arasında sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa genelindeki yollarda çalışmalar sürüyor

11 Temmuz 2017 10:12


Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesi Tekeliler ve Halıtlı mahalleleri arasında sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay da yetkililer ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Büyükşehir Belediyesi mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte 2017 asfalt programına alınan yerlerde çalışmalara başladı. Şehzadeler ilçesi Tekeliler ve Halıtlı Mahallesi arasındaki 7 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Tilkisüleymaniye-Karayenice hattındaki 9 kilometrelik yoldaki çalışmalar da bitti. Demirci-Recepli mahalleleri de dahil çalışmalar devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tek amacımız, en iyi hizmeti Manisa’ya ulaştırmaktır” diye konuştu.




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