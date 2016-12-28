Manisa Halep’e kayıtsız kalmadı

Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesinin geçtiğimiz hafta başlattığı ‘Haydi Manisa Halep’e El Ver’ yardım kampanyasına destekler gelmeye başladı.

Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesinin geçtiğimiz hafta başlattığı ‘Haydi Manisa Halep’e El Ver’ yardım kampanyasına vatandaşlardan destek gelmeye başladı. Şehzadeler ilçesinde emlakçılık yapan Kocabıyık Emlak Müşavirliği ve Dumlu Emlak ve İnşaat firmaları olarak, Gökçe Kocabey ve Yılmaz Dumlu kendi imkanları ile hazırladıkları yardım malzemelerini yetkililere teslim etti. Yapılan teslim törenine Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar ve İHH Manisa Şube Başkanı Necmettin Okumuş katıldı. Geçtiğimiz hafta başlayan yardım kampanyasının 9 Ocak tarihine kadar süreceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir “İHH’nın öncülüğünde bizlerde bu yardım kampanyasına destek vermek için Manisa’ da üçlü bir protokol ile bu kampanyayı başlattık. Bu kampanyamız 9 Ocak 2017’ ye kadar devam edecek. Bu süre içerisinde toplamış olduğumuz yardımları da çok hızlı bir şekilde Halep’te ki savaş mağduru kardeşlerimize göndereceğiz. Bugün de burada Şehzadelerde esnaflık yapan Gökçe Kocabey ve Yılmaz Dumlu esnaflarımızın kendi şahsi imkânları ile yaptıkları yardımları teslim alıyoruz. Kendilerine bu duyarlılığı nedeni ile teşekkür ediyorum. Bu örnek bir davranıştır. Manisalı hemşerilerimizden de ‘Haydi Manisa Halep’e El Ver’ kampanyamıza destek bekliyoruz” dedi.

Manisa halkının kampanyaya büyük bir destek verdiğini ifade eden İHH Manisa Şubesi Başkanı Necmettin Okumuş “İHH Manisa olarak 10 gündür Halep’ te o bölgedeydik. Bölgede gördüğümüz tek bir şey vardı. Bunu tek cümleyle anlatmak gerekirse ‘Bir İnsanın İnsanlara neler yapabileceğini gördük’. Bizler vahşi hayvanlardan bahsediyoruz ancak, insan vahşileştiği zaman yapabileceklerinin sınırı yoktur, bunu gördük. Bölgede yaşayan savaş mağduru insanların açlık, susuzluk ve imkânsızlıklarını kelimeler ile ifade edemeyiz. Halep’te büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu işin insanı, millet ve ümmet boyutları var. Biz hem insan olarak hem de soydaş olarak bu insanlara el uzatmak zorundayız. Bu anlamda Manisa kadirşinaslığını o bölgeye yansıtmıştır. Şahsen ben Halep’te olduğum süre içerisinde binlerce vatandaşımız bizimle irtibata geçtiler ve neler yapabiliriz diye sordular. Manisa olarak yapılması gerekeni yapıyoruz, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerimiz bizlere bu konuda destek veriyor” dedi.

Yardım kampanyasına destek veren esnaflar Gökçe Kocabey ve Yılmaz Dumlu Halep’te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamayacaklarını belirterek böyle bir yardım yapma kararı aldıklarını ifade ettiler.