Manisa hayvan pazarında padoklar boş kaldı

Hayvan satıcıları ise kurbanlık hayvanların son 15 gün kala borsaya alınmasının hem hayvanları olumsuz etkilediğini hem de fiyatlarda artışa neden olduğunu savundu.

Manisa Canlı Hayvan Borsası son 15 günün kaldığı Kurban Bayramı için hayvan alımlarına başladı. Özellikle büyük baş hayvanların yoğunluklu olarak pazar giriş yaptığı dikkat çekerken, bir çok padok ise boş kaldı. Geçtiğimiz yıl Canlı Hayvan Borsası’ndaki küçük ve büyükbaş olmak üzere toplam 184 padokun doluluk oranı yüzde 50’leri bulurken, bu yıl ilk günde padokların yüzde 85’nin boş olması dikkati çekti. Kurbanlık hayvanların bu yıl da aynı fiyat olduğunu söyleyen hayvan satıcısı Mehmet Toplu, Urfa’dan Manisa’ya hayvan getirdiğini belirterek, "Bu yıl da büyük başlarda 10-12 bin lira civarı. Burada yer pahalı. Ufacık yer 3 bin lira. Bir tırın buraya gelmesi yaklaşık 6 bin 500 lira. Bunun yemi samanı var. Bir torba yem 70 lira. Besici nasıl bakacak, nasıl satacak? Hayvan fiyatları düşük. Burada 20 metrekarelik yer 3 bin lira çok fazla. O yüzden satıcılar da çiftliklere yöneldi. Çiftlikler kendi eşi, dostudur biraz para oraya verecek oradan da artık hayvanları satacak. 15 gün süreyle biz bu hayvanları nasıl satacağız? Padokların hepsi boş kaldı. Daha önceki senelerde 1 ay önceden getiriyorduk. Hayvan da kendine geliyordu. Hayvanlar 2 gündür yatıyor. Hayvan kendine gelmemiş ki" dedi.

"Hayvan satıcıları İstanbul, Ankara ve İzmir’i tercih ediyor"

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan genelgeye göre Kurban Bayramı’na 15 gün kala hayvanların borsaya sokulması kanunun hem hayvan satıcılarını hem de alıcıları mağdur ettiğini savunan hayvan satıcılarından Aytaç Karagülle, "Bakanlığımızda bir genelge yayınlandı. Kurban Bayramına son 15 gün kala hayvanlar pazara sokuluyor. Bu süreç de İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler için geçerli süreç normaldir. Çünkü oradaki pazarlar kaldıramaz. 15 günlük süreç o büyük şehirlere yetiyor. Ama küçük şehirlere 25 günlük bir süreç olsaydı şu an doğudan 50 tır hayvan buraya gelirdi. Burada hayvan sayısını çoğaltır, satışını yapar ekonomimize kazandırırdık. Vatandaşımız da yüzde 20 ucuz et yerdi. Ama bu süreç böyle küçük şehirlerde uygulandığı için adam Manisa’yı tercih etmiyor. Kurbanlıklar İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlere gönderiliyor. Manisa’ya tercih sayısı 100 tırdan 5 tıra iniyor. Süreç kısaldığı zaman padoklar boş kalıyor. Hem Manisa ekonomisi kaybeder, hem Manisalı vatandaşlar pahalı et yer. Süreç uzarsa kurbancı burada çok olur" dedi.

Son 15 gün kala maliyetlerin de arttığını söyleyen Karagülle, "Şu an 7 bin liraya tır geliyor. 25 gün evvel aynı tır 3 bin liraya geliyordu. Çünkü orada tırcılar da farkında. İstedikleri sezon bu sezon. İstedikleri fiyata götürmek zorundayız. Sıkıntı orada. Son 1 ay kaldığı zaman biz yemimizi de Kars’tan getiriyorduk. Her yemde 10 lira aşağı indirebiliyoruz. Bizim maliyetler düşüyor doğuda. Düştüğü zaman da piyasaları rahatlatırız. Süreç kısaldığı zaman hayvan gelmiyor. Çiftlikteki arkadaşlarımız da normal hayvanlar var. Hayvanlar yüzde 30 burada zamlı şekilde satılıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 8 bin ile 15 bin lira arasında değişen büyükbaş hayvan fiyatının bu yıl 9 bin lira ile 16 bin lira arasında değiştiğini belirten Karagülle, küçükbaş fiyatının ise geçtiğimiz yıl 500 lira ile bin 200 lira arasında değişirken, bu yıl 800 lira ile bin 600 lira arasında değiştiğini ifade etti.