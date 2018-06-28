Manisa hurdaya ayrılan araç sayısı en yüksek 6. il oldu

029 iken 2018 yılının ilk 4 ayında yüzde 14,8 artarak 1.181’e ulaştığını açıklayan TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, “Manisa 2018 yılının ilk 4 ayında Türkiye’de en fazla hurdaya ayrılan araç sayısına sahip 6., Ege Bölgesi illeri arasında 2. il konumundadır” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’deki trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılan araç sayısı 2017 yılının ilk 4 ayında 31 bin 951 iken 2018 yılının ilk 4 ayında yüzde 26 artarak 40 bin 249’a ulaştığı öğrenildi.

Ege Bölgesinde hurdaya ayrılan araç sayısının ise 2017 yılının ilk 4 ayında 4 bin 899 iken 2018 yılının ilk 4 ayında yüzde 24,8 artarak 6 bin 112’ye ulaştığı öğrenildi. Ege Bölgesi illeri arasında 2018 yılının ilk 4 ayında hurdaya ayrılan araç sayısı en yüksek olan il 1.885 araçla İzmir olurken en düşük il 216 araçla Uşak oldu. Ege Bölgesinde trafikten kaydı silinen araçların yüzde 62,8’ini motosiklet, yüzde 12,1’ini otomobil, yüzde 10,9’unu kamyonet, yüzde 5,5’ini kamyon, yüzde 4,1’ini otobüs, yüzde 3,1’ini minibüs, yüzde 0,8’ini traktör, yüzde 0,4’ünü motorsuz ve yüzde 0,4’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Manisa hurdaya ayrılan taşıt sayısında 6’ncı sırada

Manisa’da hurdaya ayrılan araç sayısı 2017 yılının ilk 4 ayında 1.029 iken 2018 yılının ilk 4 ayında yüzde 14,8 artarak 1.181’e ulaştığını açıklayan TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, “Manisa 2018 yılının ilk 4 ayında Türkiye’de en fazla hurdaya ayrılan araç sayısına sahip 6., Ege Bölgesi illeri arasında 2. İl konumundadır. Manisa’da trafikten kaydı silinen araçların cinsine bakıldığında; toplam hurdaya ayrılan araçların yüzde 69,5’ini motosiklet, yüzde 7,8’ini otomobil, yüzde 7,8’ini kamyonet, yüzde 5,2’sini kamyon, yüzde 5’ini otobüs, yüzde 3,1’ini minibüs, yüzde 1,2’sini traktör, yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,1’ini motorsuz taşıtlar oluşturmaktadır” dedi.