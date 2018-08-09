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09 Ağustos 2018 11:37

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınacak

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, yaklaşık 2 ay içerisinde taşınması planlanan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınacak

09 Ağustos 2018 11:37


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, geçici kabulü yapılan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasında inceleme yaptı. Vali Güvençer, bina içindeki birimleri tek tek gezerek yakından inceledi. Ek binada Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü de inceleyen Vali Güvençer görev yapan polislerle tokalaşarak başarılar diledi.


TOKİ Başkanlığınca 48 milyon 485 bin TL bedel ile 4 Ocak 2016 tarihinde yapılan ihale sonucunda Raymak Yapı A.Ş. ve Akarlar İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı üzerinde kalan İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası inşaatının 29 Şubat 2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanılmıştı. İnşaatın tamamlanmasının ardından, toplam kapalı alanı 40.718,54 metrekare olan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, yüklenici firma ile yapılan Geçici Kabul Tutanağı doğrultusunda 26 Temmuz 2018 tarihi itibariyle teslim alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün, yeni yapılan hizmet binasına 2 ay içerisinde taşınması planlanıyor.


Vali Güvençer’e incelemeleri sırasında İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve diğer yetkililer eşlik etti.




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