Manisa il genelinde altyapı dönüşümü devam ediyor

Ayrıca MASKİ tarafından il genelinde kanalizasyon ve sağlıklı su temini için çalışmalara devam ediliyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, inşa ettiği atıksu arıtma tesisleri ve foseptikler ile evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçiyor. Bu kapsamda, Köprübaşı ilçesine bağlı Alanyolu Mahallesi’nde de daha sağlıklı bir çevre için 750 kişilik sızdırmazlık özelliğine sahip foseptik imalatına başlandı. Yürütülen çalışmayı MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin de yerinde takip etti. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma ile foseptikte biriken atıksular vidanjör yardımı ile en yakın atıksu arıtma tesisine taşınıp, bertaraf edilecek. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen 101 Mahalle Projesi kapsamında mahallenin daha önce 14 kilometrelik altyapısı yenilendi. Ardından mahallede üstyapı da daha sağlıklı hale getirildi. Ayrıca, mahalleye su temin eden içme suyu deposunun da bakım onarım çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan MASKİ, Demirci ilçesine bağlı Üşümüş Mahallesi’nde mevcut içme suyu şebekesinin sık sık arızalara neden olan kısmında yenileme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışma sayesinde mahalle sakinlerine sağlıklı ve kesintisiz su temin edildi. MASKİ ayrıca, Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesi’nde muhtarın ve vatandaşların talebi üzerine yeni yapılan yerleşim yerine ek kanalizasyon hattı döşedi. MASKİ ekipleri tarafından tamamlanan çalışma sayesinde mahalleliye kullanışlı ve sağlıklı altyapı kazandırıldı. MASKİ İlçe Şefi Ahmet Yılmaz çalışmaları yerinde takip etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede başarıyla yürüttüğü 154 Mahalle Projesi ile sağlıklı yerleşimler inşa etmeye devam ediyor. MASKİ’nin projesi dahilinde çalışma yürüttüğü Alaşehir’e bağlı Çakırcaali Mahallesi sakinleri de geri sayıma başladı. Mahalleye toplamda 10 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapısı kazandıran Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, üstyapı çalışmalarına da başladı. 20 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işi tamamlandığında, Çakırcaali tamamıyla yenilenmiş olacak.