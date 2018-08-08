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08 Ağustos 2018 17:29

Manisa il genelinde içme suyu ve dere temizlik çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı’nın Temrek Mahallesi’nde döşediği 400 metrelik ek içme suyu şebekesi sayesinde vatandaşlara sağlıklı altyapı temin etti.

Manisa il genelinde içme suyu ve dere temizlik çalışması

08 Ağustos 2018 17:29

Ayrıca MASKİ tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi’nde bin 700 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirildi.


MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesindeki altyapı ihtiyaçlarını gidererek daha sağlıklı yerleşimler inşa etmeye devam ediyor. MASKİ’nin bu amaçla çalışma yürüttüğü mahallelere Köprübaşı ilçesine bağlı Temrek Mahallesi de eklendi. Hastane Caddesi Nar Sokak’ta gerçekleştirilen 400 metrelik ilave içme suyu şebeke hattının tamamlanmasıyla, bölgede ikamet eden vatandaşların ihtiyacını karşılayacak sağlıklı altyapı temin edildi. Köprübaşı MASKİ Şefi Enver Çetin de çalışmaları yakından takip etti.


Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve güvenli dere yatakları için temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi’nde bin 700 metrelik dere temizlik işi gerçekleştirildi. Su akışını ve yol geçişini daha güvenli hale getirmek için de 36 metre koruge boru döşendi. Tamamlanan temizlik çalışması ile yağışlı havalar öncesinde mahallede meydana gelebilecek herhangi bir taşkın riskine karşı önlem alındı.




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