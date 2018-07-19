Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Dönem Değerlendirme Toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında Dönem Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantının açış konuşmasını yapan Vali Güvençer, “2018 yılı ikinci dönem yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre ilimizde 375 kamu yatırım projesi uygulanıyor. Bunların toplam tutarı 4 milyar 184 milyon TL’dir. Projeler için önceki yıllarda 1 milyar 270 milyon TL harcama yapılırken, 2018 yılı için toplam 807 milyon TL ödenek ayrıldı. İkinci dönem sonu itibariyle 332 milyon TL harcama yapılarak yüzde 41 nakdi gerçekleşme sağlandı. Bu projelerin 37’si tamamlanırken, 221’i devam ediyor. 40’ı ihale aşamasına gelirken, 77 projeye ise başta arsa nedenleriyle henüz başlanamadı. Manisa’da yatırımlarda ilk 5 sırada ulaşım, tarım, eğitim, enerji ve sağlık yatırımları yer alıyor” dedi.

Türkiye’de çok önemli şeylerin yaşandığını kaydeden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “Hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir erken seçim kararı alındı. Bir seçim geçirdik. Daha önce referandumla değişen Anayasa hükümlerinin devlet sistemimize intikali seçimden hemen sonra başladı. Bakanlıklarımızın sayısı ve statüleri farklılaştı. Bazı bakanlıklarımız birleşmek suretiyle çok daha fazla güçlendiler. Bakanlıklarımızın merkez teşkilatları Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile teşkil olmakla beraber taşra teşkilatlanması konusunda henüz beklediğimiz bir takım yeni mevzuat düzenlemeleri var. Bu arada bakanlarımızın sayısı ve statülerinin değişmesiyle birlikte Türk Hukukuna Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi adlı yeni bir hukuki mevzuat, metin kavramı da girmiş oldu. Hepimiz bu ülkenin, bu milletin insanlarıyız, Allaha çok şükür intibak kabiliyetimiz, uyum kabiliyetimiz, zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetimiz diğer devletlerle, milletlerle kıyaslanıldığında açık ara önde. Bütün bu çok ciddi dönüşümleri, değişimleri ben kolaylıkla, başarıyla atlattığımızı ilk mesafeleri çok iyi aldığımızı görüyorum” diye konuştu.

Vali Güvençer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette taşrada gerçek hizmet erbaplarının mevzuat değişiklikleri çerçevesinde bu değişimin, dönüşümün asıl ruhunu kavrayarak gerek teşkilatlanmalarında gerekse faaliyetlerinde bu değişime ayak uydurmaları çok büyük önem taşıyacak. Temel felsefesi, mümkün olabildiğince karar mekanizmalarının ve karar proseslerinin azaltıldığı, usuli bir takım ayrıntı düzenlemelerin atlanarak daha çok çözüme ve sonuca odaklanıldığı, İnşallah Türkiye’nin önüne konulmuş büyüme ve kalkınma çerçevesinde bu hedeflere topyekun ulaşılabilmesi için zorlukların ve yükün paylaşıldığı yeni bir süreç başındayız. Bu koordinasyon toplantısı belki bu süreç başlangıcında İlin yatırımlarının topluca değerlendirildiği bir koordinasyon toplantısı mahiyetiyle de ayrıca önem taşıyacak”

Daha sonra, yatırımcı kuruluş yetkilileri katılımcılara faaliyetlerini aktardılar.