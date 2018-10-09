Manisa İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi

Vali Güvençer'i Müdürlüğü ziyaretinde Manisa İl Sağlık Müdürü Dr.Necip Yemenici ve diğer yetkililer karşıladı.

Vali Güvençer daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici'nin makamına geçti. Burada İl Sağlık Müdürü Dr.Necip Yemenici, Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanı Op. Dr. Levent Dinçer, Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erhan İnce ve Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ebru Taşık ile birlikte Manisa'da yürütülen sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Manisa'daki sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için personelin fedakarca çalıştığını belirten Vali Güvençer, tüm sağlık personeline teşekkür ederek başarılar diledi.