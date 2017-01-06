Manisa İlçe AB ve Proje Ofisleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Manisa İlçe AB ve Proje Ofisleri Koordinasyon Toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in katılımı ile yapıldı.

Taş Fabrika Restoranda yapılan toplantıya Vali Mustafa Hakan Güvençer’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Valiliği Avrupa Birliği Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ural Sevener ile ilçe koordinatörleri katıldı.

Toplantıda Manisa Valiliği Avrupa Birliği Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ural Sevener ve İlçe Koordinatörleri Vali Güvençer’e Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 2015 yılı Doğrudan faaliyet Programı 2016 yılı Manisa İli Proje Geliştirme Eylem Planı hakkında brifing verdi. Ayrıca 2017 yılında yapılması planlanan projeler tanıtıldı.

Vali Güvençer de proje yapmanın önemine değinerek kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olarak proje geliştirilmesi ile Avrupa Birliği fonlarından daha fazla finansal kaynak sağlanabileceğini söyledi.