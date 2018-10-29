Manisa ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Manisa'nın Kırkağaç, Alaşehir, Salihli, Selendi, Sarıgöl, Kula, Soma ve Turgutlu ilçelerinde Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın ilçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Kırkağaç'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi yine coşkuyla kutlandı. İlk olarak dün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, bu sabah Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'nin makamında tebrikleri kabulüyle devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Şair Eşref Stadyumu'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Büyükköse yaptı. Büyükköse'nin konuşmasının ardından öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerini okudular. Programda İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırkağaç'ta yapılan okullar arası turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tüm okulların tören geçişinin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı kutlamaları sona erdi.

Törene, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 7'den 70'e büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kaymakamlık makamındaki bayramlaşmayla başladı. Ardından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, "Cumhuriyet çınarı bundan 95 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından Ankara'da dikildi. Türk gençliğinin en önemli görevi cumhuriyeti korumak ve kollamak olacaktır. Gençlerimiz kültürlü, aydın, çalışkan, üretken ve ileri görüşlü olmak zorundadır. Ülkemizin modern ve medeni dünyadaki yerini bugün olduğu seviyeden daha üst seviyelere çıkarmak için her birimize görev ve sorumluluklar düşmektedir. Gazi Mustafa Atatürk, Cumhuriyeti siz gençlere emanet etti. Bu emanetin bilincinde olduğunuza inanıyorum. Hizmette önemli olan işi yapmak değil, işi zamanında yapmak olduğunu asla unutmayınız“dedi.

Konuşmaların ardından törende öğrenciler Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazdıkları şiir ve kompozisyonları okudu. Program halk oyunları gösterilerinin ardından tören geçişiyle son buldu. Kutlamalara, Alaşehir İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ali Uçak, Ulaştırma Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salihli'de 95. yıl coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyetin ilan edilmesinin 95. yıldönümü kutlamaları, kaymakamlıkta düzenlenen tebrik kabulü ile başladı. Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kent Meydanı'nda yapılan törenle devam etti. Törende Kaymakam Levent Kılıç ve Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın halkın ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlamasının ardından, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyetin 95.yıl kutlama programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Salihli Kaymakamı Levent Kılıç yaptı. Kaymakam Kılıç, “29 Ekim 1923 bağımsızlığa duyulan derin özlemin geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen eşsiz sevdanın karar ve hareket noktasıdır. Bugün millet olmanın, bir olmanın verdiği gururun, coşkunun zirveye çıktığı günü Salihli'de huzur ve güven içinde kutlamanın kıvancını yaşıyoruz. Hepimize kutlu olsun” dedi.

Törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın “Vatan İçin Gaziyiz Biz” şiirini okurken, öğrencilerden Arda Karaca “Akdenize Doğru”, Begüm Çalışkan “Bugün 29 Ekim Dalgalan Bayrağım” ve Nur Hayat Yeğen “Cumhuriyet Marşını” şiirlerini okudu. Halk oyunları gösterilerinin yer aldığı kutlama programında Cumhuriyet'in 95. kutlama etkinlikleri kapsamında okullar arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi. Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlama töreni, Salihli Merkez Anadolu Lisesi bando takımı eşliğindeki tören geçişi ile son buldu.

Kutlama törenine, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Selendi'de 29 Ekim kutlamaları

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Selendi ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. İlçe Kaymakamı Can Atak'ın tebrikleri kabulüyle başlayan program Üç Eylül Şehir Stadı'nda devam etti. Burada Kaymakam Can Atak ve Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladı. Programda, öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından halk oyunları gösterileri, bayrak gösterisi ve 100 metre kısa mesafe koşusu yapıldı. Protokol tarafından dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi. Kutlamalar tören geçişi ile sona erdi.

Sarıgöl'de bayram coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılı Sarıgöl'de düzenlenen törenle coşku içinde kutlandı. Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başlandı. Daha sonra Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, “Atatürk, Cumhuriyetimizin korunması için gençlere görev vermiştir. Sizlerin de bu görevi koruyacağınızı gönülden inanmaktayım. Cumhuriyetimizin 95. yılı nedeniyle gençlerimizin çok çalışacağını inanmaktayım. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk oyunu gösterileri ve okullar arası 100 metre koşu turnuvası düzenlendi. Törende, Cumhuriyet Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında derece alan ve 100 metre koşuda ilk üçe giren öğrencilere Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ulusoy ve Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından çeşitli hediyeler verildi. Program tören geçişiyle son bulurken, kutlamalar akşam saatlerinde fener alayı ile devam edecek.

Törene, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ulusoy, daire amirleri, siyasi ve askeri erkan, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kula'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Manisa'nın Kula ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. 95.yılı kutlama programı, Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Tebriklerin kabul edilmesinin ardından kutlamalar, Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Kaymakam Duru, “Bugün ülkemizin her köşesinde, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutluyoruz. Milletimizin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Ülkesini işgal etmek isteyen güçlere karşı destansı bir istiklal mücadelesi veren milletimiz, kazandığı büyük zaferi, milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlanmıştır. Ülkemiz, cumhuriyetin ilanıyla birlikte kalkınma, ilerleme ve modernleşme yolunda çok önemi mesafeler kat etmiş ve bugün modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir” dedi.

Kaymakam Kemal Duru'nun konuşmasının ardından şiirlerin okunası, halk oyunları gösterileri, yaren ekibi gösterileri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe bazında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül takdim edilmesiyle devam eden program, Yunus Emre Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde tören geçişiyle son buldu.

Düzenlenen programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula Askerlik Şubesi Başkan Vekili Asteğmen Emre Aydoğmuş, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, İyi Parti Kula İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Kula Muharip Gaziler Derneği üyeleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, siyasi parti yönetici ve üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Soma'da 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Manisa'nın Soma ilçesinde de coşku içerisinde kutlandı. Kutlama programı, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mahmut Tiryaki'nin halkı selamlaması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlara hitap eden Kaymakam Ahmet Altıntaş, “Milletçe gerçekleştirdiğimiz milli mücadelenin sonunda kurduğumuz Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü büyük bir coşku ve mutlulukla kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Kutlamalarda, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Soma Belediyesi Halk Oyunları Dansı Grubu tarafından hazırlanan dans gösterisi sahnelendi. Program sonunda hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi. Kutlamalara Kaymakam Ahmet Altıntaş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu kurum kuruluş amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Turgutlu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalar, Kaymakam Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik'in halkı selamlayarak bayramlarını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Törende öğrencilerin şiir okumasının ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasında başarılı öğrencilere kupaları verildi. Kutlamalar halk oyunları gösterisi sonrası kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Törene, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.