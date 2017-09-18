Manisa ilçelerinde öğrenciler ders başı yaptı

Akhisar’da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Milli Egemenlik Meydanı Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Çelenk sunma programının ardından İlköğretim Haftası ikinci tören Ülkü Ortaokulunda yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Ülkü Orta Okulu Müdürü Cafer Tetik, “Beynini, gönlünü, yüreğini, emeğini ve yıllarını eğitime adamış eli öpülesi öğretmenlerime zor fakat kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının oklumuza, ülkemize, insanlığa hayırlı olması dileğimle saygı ve sevgiler sunarım” dedi. Tetik’in ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer ise "2017-2018 eğitim öğretim yılına 1 buçuk ve 9. sınıflarımızda müfredat programlarını yenilemiş ve bütün öğretmenlerimize bu değişikliği seminer döneminde aktarmış bulunmaktayız. Akhisar İlçemizde 159 resmi ve özel okul ve kurum, 2 bin 500 civarında personel ve 28 bin öğrencimizle eğitime başlıyoruz. Eğitim öğretim yılımızın ülkemize, eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akhisar Kaymakamı Kaan Peker tarafından okulun öğrencilerine Cambridge Üniversitesi KET Sınavı sertifikaları verildi. Ülkü Ortaokulu Yabancı Dil Dersi öğrencilerinin dans gösterilerinden sonra Ülkü Ortaokulu Halk Oyunları ekibi ve Balkan Göçmenleri Derneği Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile program sona erdi.

Programa Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye Başkan Vekili Ömer İşçi, Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kula’da da 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 4 Eylül Ahmet-Sebahat Özmen İlköğretim Okulu’nda tören düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan 4 Eylül Ahmet-Sebahat Özmen İlköğretim Okulu Müdürü Enver Ay, "Bu yıl okula başlayan 1. sınıf, ve hazırlık sınıfı öğrencimiz var. Bir eğitim ve öğretim yılına daha başlarken öğrencilerimiz, okula tekrar merhaba demenin sevincini, biz öğretmenler de sevgili öğrencilerimize kavuşmanın mutluluğu ve aynı zamanda gururunu yaşıyoruz" dedi. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Çarpan; "Öğrencilerimizin bu yıl derslerine daha fazla çalışarak başarının zirvesine ulaşacaklarını ve bu başarıda öğretmenlerimizin de büyük katkısı olacağını inanıyorum" diye konuştu.

Törenin ardından ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına dağıldı.