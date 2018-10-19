Manisa İŞKUR işsizlikle mücadelede kararlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik 2'nci Faz” programı kapsamında her kesim ve her yaştan vatandaşa iş imkanı sağlanıyor. Program hakkında bilgi veren Manisa İŞKUR Müdür Vekili Eşref Aslan, “Çalışmak isteyen anneleri iş gücüne kazandıracak 'İş'te Anne Projesi'ni; gençlerin geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut bilişim teknolojisi gibi mesleklerde işbaşı eğitimi almalarını sağlamak amacıyla 'Geleceğin Meslekleri Projesi'ni, nitelikli eleman arayışı içerisinde olan firmalara yetişmiş işgücü temin edebilmek için Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi'ni (MEGİP); genç işsizlik ile mücadele kapsamında 'İşe İlk Adım Projesi'ni; işsizlikle mücadele ve istihdam artışına katkı sağlamak amacıyla 'İŞKUR İş Kulüpleri' projesini; son yıllarda iyice unutulmaya başlanan ve geçmişimizle köprümüz olan kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklere yönelik de “Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirası Programı”nı uygulamaya koymuştur. İŞKUR çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirerek projeden yararlanan kadınlardan, en az yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kursları (MEGİP dahil) ile işbaşı eğitim programına katılan ve 0-15 yaş aralığında çocuğu olanlara, kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödeyecektir. Bu projeden 0-15 yaş arası çocuğu olan tüm kadınlarımız, kadın sığınma evlerinde kalanlar ve sosyal yardımlaşma derneğinden yönlendirilenler öncelikli olmak kaydıyla, faydalanabilecektir. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacaktır. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakım evine devam eden kadınlar kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecektir. Manisa İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından program çerçevesinde 8 kadın kreş desteğinden faydalandırılmıştır” dedi.

“Gençlere günlük 75 TL cep harçlığı”

İŞKUR tarafından geleceğin mesleklerinden sayılan iş gücünün yetiştirilmesi maksadıyla web ve mobil programlama uzmanı, sistem ve ağ yönetimi uzmanı, kurumsal kaynak planlama uzmanı, siber güvenlik uzmanı, bulut bilişim uzmanı ve oyun geliştirme uzmanı gibi mesleklerde mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenleneceğini aktaran Aslan, “İŞKUR, belirlediği mesleklerde 9 aya kadar sürecek işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 TL cep harçlığı verecektir. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacaktır. ‘İşe İlk Adım Projesi'nden ise ön lisans ve lisans mezunu, 18-29 yaş arası gençlerin faydalanabilecektir. 3 ay ile 9 ay arasında değişen program süreci boyunca gençlere günlük 61,65 TL tutarında cep harçlığı ödenecektir. İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında İŞKUR tarafından destek sağlanacaktır. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecektir. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanacaktır. Temel amacı çalışmak isteyen herkese göre bir iş fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamak, işsizlerin motivasyon ve öz güvenini yükseltmek ve açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırılmak amacıyla oluşturulan İş Kulüpleri Projesi Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde de faaliyete geçirilmiştir. İş kulübü sayesinde istihdam ve kariyer çalışma grupları ile gençlere kişisel gelişimden iş hayatına atılma sürecine, deneyim kazanmadan kariyer planlamasına kadar birçok kategoride danışmanlık hizmeti vererek bireylerin istihdamına katkı sağlanacaktır. Vatandaşlara eğitim desteği veren İŞKUR, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, kariyer planlama, telefonla görüşme gibi teorik ve pratik bilgilerle bireyleri kısa sürede iş hayatına kazandıracaktır. İş hayatına girmekte zorlanan vatandaşların yoğun danışmanlık desteği ile kolay iş bulması sağlanmaktadır. Gençlerin dışında, kadınlar, engelliler, sığınmacılar, sosyal yardım alanlar, şiddet mağduru kadınlar ve madde bağımlıları gibi özel politika gerektiren ve dezavantajlı gruplar projeye başvuran kişiler arasında yer almaktadır. Bu proje kapsamında Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş kulübü liderleri tarafından Celal Bayar Üniversitesi İş Yeri Uygulama Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Yalınız ile görüşülmüş, Celal Bayar Üniversitesi Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları son sınıf öğrencilerine iş kulübü tarafından eğitim verilmesi hususunda bir protokol imzalanarak, Kasım ayından itibaren eğitimlere başlanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Şiddet Önleme Merkezi yetkilisi Sosyal Hizmetler Uzmanı Ezgi Köybulan ve Psikolog Eser Keleş ile görüşen iş kulübü liderleri, gerçekleştirecekleri eğitimler için gerekli ön çalışmaları yapmışlardır. Yine Manisa İş Kulübü olarak Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmede Alman Uluslararası İşbirliği (GIZ) ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Başkalığı ortaklığı ile göçmenlere yönelik yürütülen kurslar çerçevesinde iş kulübü olarak da destek verilmesi yönünde karara varılmıştır. Halk eğitim bünyesindeki kursiyerlere kurs bitimlerinde iş kulübü olarak 1 haftalık eğitim yapılması hususunda mutabakata varılarak gerekli plan ve programlama yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Usta-çırak ilişkisiyle yürütülen geleneksel mesleklerin desteklenmesi amacıyla oluşturulan “Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirası Programı” kapsamında Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Saruhanlı Halk Eğitim Müdürlüğü arasında kaybolmaya yüz tutmuş ‘geleneksel el nakışları' mesleğinde 40 kişinin eğitim alacağı kursun protokolünün de imzalandığını ifade eden Müdür Vekili Aslan, konuşmasına şöyle devam etti: “Kurs süresince katılımcılar devam ettikleri günler için günlük 35 TL tutarında cep harçlığı alacaklardır. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Projelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine, hizmet merkezlerine başvurabilirler”