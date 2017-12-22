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22 Aralık 2017 12:28

Manisa itfaiyesinde tatbikat

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 112 Acil Çağrı merkezinde görevli 25 personele yangınlara müdahale ve acil durumlarda bina tahliye tatbikat eğitimi verildi.

Manisa itfaiyesinde tatbikat

22 Aralık 2017 12:28


Manisa ve Manisalıların huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeleri için 365 gün 24 saat görev yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınlara müdahale ve acil durumlarda bina tahliye tatbikat eğitimlerine de devam ediyor. Bu kapsamda, 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli 25 personele yangınlara müdahale ve bina tahliye tatbikatı yapıldı. Çalışan personeller ilk olarak yangın ve yangınlara müdahale eğitimi aldıktan sonra bina tahliye tatbikatı yaptı. Son olarak da yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Eğitim İtfaiye Dairesi Başkanlığından eğitmenler Serdar Kurt ve Mehmet Ateş tarafından verildi.




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