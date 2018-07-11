Manisa İtfaiyesine ilk kadın stajyer

30 iş günü boyunca zorlu eğitimlerden geçecek olan üniversite öğrencilerinin arasında Manisa İtfaiyesi’nin ilk kadın stajyeri Sevciye Karagüzel de yer alıyor.

Manisalı vatandaşlara etkin ve verimli hizmet verebilmek, hizmet standardını yükseltmek amacıyla yıl boyunca personellerine yönelik eğitimler düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi boyunca üniversite öğrencilerine vereceği staj eğitimleri ile gençleri mesleklerine hazırlayacak. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da; Ege Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Kütahya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümlerinde öğrenim gören 15 öğrenciye staj verecek. 30 iş günü sürecek stajlarında öğrencilere hem teorik hem de pratik temel yangın eğitimleri ve arama kurtarma eğitimleri verilecek.

Manisa’nın ilk kadın itfaiye stajyeri

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde staja başlayan bir isim, Manisa adına önemli bir gelişme yaşanmasına sebep oldu. Manisa itfaiyecilik tarihinde ilk kez bir kadın stajyer, teşkilat bünyesine dahil oldu. Manisa itfaiyesinin ilk kadın stajyeri olan o isim, Sevciye Karagüzel. Mesleklerin cinsiyetçi yaklaşımlarına inat, gururla bu mesleğe adım attığını belirten Sevciye Karagüzel, kendisine staj eğitimi boyunca ev sahipliği yapacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etti.