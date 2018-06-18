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18 Haziran 2018 22:38

Manisa İYİ Parti’de istifa şoku

Manisa’nın Salihli ilçesinde İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları’nda çok sayıda istifa yaşandı.

Manisa İYİ Parti’de istifa şoku

18 Haziran 2018 22:38


Kent Meydanı’nda partiden istifa edenlerle birlikte basın açıklaması yapan İlyas Çınar, “Milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yönetim nedeniyle partimizden istifa ediyoruz” dedi. Çınar, “Salihli İlçe Başkanının ve yöneticilerinin gençlere önem vermediği ve dışladığı bir yapı oluşmuştur. İl başkanının ve yönetiminin mevcuttaki sorunları görmezden geldiği, aksine taraf olduğu, grubumuz içerisinde bulunan arkadaşlarımızın bazı vekil adaylarını seçim çalışmasına davet etmelerine rağmen ilçe başkanına ters olur, ayıp olur gibi söylemlerde bulunmaları bizim nezdimizde bu vekil adaylarının halkın değil, kişinin vekili olacağı kanaatine varmamıza neden olduğu, ayrıca Salihli İlçe Başkanının ve yönetimindeki şahısların bin türlü iftira ile polise şikayetçi olması, gençliğe yapılan bu kadar aşağılamadan sonra böyle bir yapının ve oluşumun içerisinde bulunamayacağımızı ve yönetim dahilindeki şahıslar ile bir başarı elde edilemeyeceği, milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yapı olduğu tarafımızdan anlaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı İYİ Parti Gençlik Kolları’ndaki görevlerimizden ve parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz” dedi.


Çınar, istifa edenlerin sayısının ise 250 olduğunu öne sürdü.




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