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28 Şubat 2018 14:56

Manisa-İzmir yolu göle döndü

Manisa’da bu sabah erken saatlerinden itibaren başlayan fırtına ile birlikte sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Manisa-İzmir yolu üzerindeki geniş su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Manisa-İzmir yolu göle döndü

28 Şubat 2018 14:56

Yol üzerinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen vatandaşlar kaldırımlara kadar taşan suda ıslanmamak için bahçe duvarlarının üzerinden yürümek zorunda kaldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ege Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağış Manisa’da da etkili oldu. Fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış ile birlikte kentin cadde ve sokaklarında bazı rögarlar tıkandı. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, su birikintileri sebebiyle de caddelerde uzun araç kuyrukları yaşandı. Manisa-İzmir yolu da sağanak yağmurdan nasibini aldı. Manisa-İzmir yolunun Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı mevkii ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi giriş kapısı önünde geniş su birikintileri oluştu. Tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar kaldırımlara kadar taşan suda ıslanmamak için adeta bir cambaz gibi bahçe duvarlarının üzerinden yürüdü. Yolu kullanan sürücüler ise aniden karşılarına çıkan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar su alması sebebiyle yolda kaldı. Öte yandan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tıkanan rögarların açılması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.




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