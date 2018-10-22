Manisa jandarmadan helikopter destekli denetim

İçişleri bakanlığının 100 günlük eylem planından biri olan Helikopterli Trafik denetimi Manisa'da merkez ve ilçelerinde de çeşitli günlerde denetim yapılıyor. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Muradiye - Menemen güzergahlarında yapılan denetimlerde kural ihlalleri anında tespit edildi. 35 personelin katıldığı denetimlerde, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip ve karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ya da park etmek gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere, ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.