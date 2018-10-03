Manisa jeotermal seracılıkta Türkiye ikincisi

Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, Manisa'daki örtü altı seracılık hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Meran Kayhan, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ve teknik personeller ile birlikte Manisa'nın Salihli ilçesinde örtü altı üretim gerçekleştiren ve Türkiye'de bir ilk olarak jeotermal enerji kaynaklarıyla ısıtılarak muz üretimi gerçekleştiren bir işletmede incelemelerde bulunan Metin Öztürk, burada işletme yetkililerinden bilgiler aldı. Manisa'nın tarım, hayvancılık ve sanayi yanında alternatif enerji kaynakları ile de adından söz ettiren bir il olduğuna dikkat çeken İl Müdür Vekili Öztürk, “İklime bağlı kalmadan, kısmen ya da tamamen kontrollü olarak üretime imkan sağlayan örtü altı yetiştiriciliği Manisa'da giderek yaygınlaşmaktadır. Örtü altı yetiştiriciliğinde en önemli gider kalemini ısıtma masrafları oluşturduğundan dolayı jeotermal enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır. Jeotermal enerji ile ısıtılan sera varlığı bakımından İzmir ili, yaklaşık 820 dekar alan ve yüzde 19'luk payla ilk sırada yer alırken, İzmir'i 756 dekar alan ve yüzde 17,7'lik payla Manisa ve 720 dekar alan ve yüzde 16,8'lik payla Afyonkarahisar ili takip etmektedir. 2017 yılı mart ayı itibari ile ülkemizde 3 bin 760 dekarı plastik sera ve 523 dekarı cam sera olmak üzere toplam 4 bin 283 dekar jeotermal enerji ile ısıtılan, 225 ünite örtü altı varlığımız bulunmaktadır. Jeotermal enerji ile ısıtılan seraların ortalama ünite büyüklüğü 19,3 dekar olup bu işletmelerin yüzde 92,7'si topraksız tarım, yüzde 7,3'ünde ise topraklı tarım yöntemi ile yetiştiricilik yapılmaktadır. Topraksız tarım yapan işletmelerin yüzde 99,6'sı katı ortam kültürü kullanmaktadır.Jeotermal enerji ile ısıtılan sera işletmelerinin yüzde 96,45'inde domates yetiştirilmektedir” dedi.

İl genelinde örtü altı kayıt sistemine kayıtlı ve kayıtsız olan işletme sayısının 832 olduğunu ifade eden İl Müdür Vekili Metin Öztürk, “3 bin 182 dekar örtü altı alanda, domates, hıyar, biber, çilek, marul, fide ve fidan gibi ürünler yetiştirilmektedir. Bunların bir kısmı ihraç edilmekte geriye kalan kısmı ise yurt içinde değerlendirilmektedir. 2018 yılı ilk altı ayı verilerimize göre ihracatımızın büyük bir çoğunluğu Rusya ve Ukrayna'ya gerçekleştirilmiştir. Rusya'ya 2 bin 92 ton, Ukrayna'ya ise 139 ton olmak üzere toplam 2 bin 231 ton ihracat gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

Tarım ve sanayinin göz ardı edilmeden, ülke kaynaklarının çevre duyarlılığı ile en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Metin Öztürk, Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle “Alaşehir Teknolojik Sera Bölgesi” fizibilite çalışmalarının devam etmekte olduğunu, bundan sonraki süreçte de il müdürlüğü olarak üreticilere örtü altı yetiştiricilik ile ilgili eğitim, yayım ve teknik desteklerin verilmeye devam edileceğini, hedeflerinin jeotermal sera varlığında Türkiye birincisi olmak olduğunu söyleyerek açıklamalarına son verdi.