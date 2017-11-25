Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 15:26

Manisa Kahveciler Odası’ndan kafe işleten öğretmene kutlama

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Manisa’da özel bir okulda öğretmenlik yapan ve aynı zamanda kafe işleten Süheyla Soytürk’ün 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Manisa Kahveciler Odası’ndan kafe işleten öğretmene kutlama

25 Kasım 2017 15:26

İşlettiği kafeyi ziyaret eden Başkan Çetin, Soytürk’e çeşitli hediyeler takdim etti.


Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, özel bir okulda öğretmenlik yapan ve aynı zamanda kafe işletmecisi olan Süheyla Soytürk’ü iş yerinde ziyaret etti. Hem öğretmenlik yapan hem de kafe işleten Süheyla Soytürk’ü tebrik eden Başkan Çetin, "Hayatımızın her anında bizlere destek veren, ailelerimiz üzerinde bizler kadar hakkı olan eli öpülesi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Öğretmenliğin yanında aynı zamanda meslektaşımız oldunuz. Kahvecilik sektörüne güzellik kattınız. Yurdumuzu, milletimize hem öğretmen olarak hem de kahvecilik olarak sağladığınız her türlü katkı için teşekkür ediyoruz. İnşallah güzellikler buluruz. Kadınlarımız her zaman mesleğimize renk katmaktadır. Bayan elinin değmesi bu mesleği daha güzel ve daha kaliteli hale getiriyor” dedi.


Başkan Çetin’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Süheyla Soytürk ise “Beni onurlardınız. Kendi özel eğitim kurumumuzda hem öğretmenlik hem de müdürlük görevimiz devam ediyor. Aynı zamanda kafe işletiyorum. İki mesleğimi de severek yapıyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
16
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç