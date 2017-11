Manisa Kahveciler Odası’ndan kafe işleten öğretmene kutlama

İşlettiği kafeyi ziyaret eden Başkan Çetin, Soytürk’e çeşitli hediyeler takdim etti.

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, özel bir okulda öğretmenlik yapan ve aynı zamanda kafe işletmecisi olan Süheyla Soytürk’ü iş yerinde ziyaret etti. Hem öğretmenlik yapan hem de kafe işleten Süheyla Soytürk’ü tebrik eden Başkan Çetin, "Hayatımızın her anında bizlere destek veren, ailelerimiz üzerinde bizler kadar hakkı olan eli öpülesi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Öğretmenliğin yanında aynı zamanda meslektaşımız oldunuz. Kahvecilik sektörüne güzellik kattınız. Yurdumuzu, milletimize hem öğretmen olarak hem de kahvecilik olarak sağladığınız her türlü katkı için teşekkür ediyoruz. İnşallah güzellikler buluruz. Kadınlarımız her zaman mesleğimize renk katmaktadır. Bayan elinin değmesi bu mesleği daha güzel ve daha kaliteli hale getiriyor” dedi.

Başkan Çetin’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Süheyla Soytürk ise “Beni onurlardınız. Kendi özel eğitim kurumumuzda hem öğretmenlik hem de müdürlük görevimiz devam ediyor. Aynı zamanda kafe işletiyorum. İki mesleğimi de severek yapıyorum” diye konuştu.