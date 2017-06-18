Manisa Kamu Hastaneleri Birliği’nde Korkmaz’ın görev süresi uzatıldı

Dr. Ayhan Korkmaz’ın görev süresini uzattı.

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz’ın görev süresi uzatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Korkmaz, "Severek ve mutlulukla çalıştığım Manisa ilimizdeki Genel Sekreterlik görevim Sağlık Bakanlığımızın takdiriyle uzatılmış durumda. 2015 yılından bugüne kadar geçen süre içerisinde kamu hastanelerinde halkımızın nitelikli, etkin ve hızlı sağlık hizmeti alabilmesi için çaba gösterdik. Fiziki şartlarımızı iyileştirme ve modern tıbbi cihaz kapasitemizi arttırarak kaliteli sağlık hizmeti sunma adına bakanlığımızla yoğun temaslarda bulunduk. Geçen 2,5 yıllık süre içerisinde 19 sağlık tesisimizin tıbbi, idari ve mali açıdan zayıf ve güçlü yönlerini analiz etme fırsatım oldu. Bütün detaylarını büyük bir titizlikle izlediğim hastanelerimizde önümüzdeki yönetim süreci içerisinde daha aktif, hızlı ve sağlık çalışanlarımızla birlikte çözümler üreterek Manisamıza sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa’ya yapılan sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Korkmaz, şöyle konuştu: "Son 2,5 yılda Manisamızda sağlık tesis sayısı 19 iken Soma ADSM’nin de açılması ve çalışmaya başlamasıyla 20’ye ulaşıldı.

Bu dönemde 300 yataklı Soma Devlet Hastanesi, 75 yataklı Demirci Devlet Hastanesi, 25 yataklı Selendi Devlet Hastanesi açıldı ve sorunsuz bir şekilde geçiş tamamlandı. Manisa’da Kamu Hastanelerinde ilk olan Anjiyo ve KardiyoVasküler Cerrahi Merkezi, yanık ünitesi, çocuk yoğun bakımı açıldı. Açıldığından bu yana bin 456 kişi sevk edilmeden anjiyo işlemi kamu hastanelerinde yapıldı. Turgutlu Devlet Hastanesinde Robotik Yürüme Merkezi hizmete girdi ve bu merkez şu anda çevre illere dahi hizmet verir konuma geldi. Türkiye’de ilk kez ’Anne Dostu Hastane’ uygulaması Manisa Kamu Hastaneleri girişimiyle Manisa’da başlatıldı ve anne adayları için daha rahat ve konforlu doğum başlatıldı. Manisa Devlet Hastanesine daha ferah bir acil servis ile yeni Patoloji ve Endoskopi Merkezi, ayrıca taş kırma ünitesi kazandırıldı. Saruhanlı Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanelerine yeni fizik tedavi üniteleri açıldı. Akhisar Devlet Hastanesine 5 yeni ameliyathane yapıldı. Hastanelerde yardıma muhtaç hastaların faydalanabileceği ’Hastane Sosyal Market’, ’Oyuncak Kumbarası’ gibi sosyal projeler gerçekleştirildi.

Palyatif bakım üniteleri yine ilk kez bu dönemde açıldı ve çok kısa bir sürede 20 yataktan yaklaşık 100 yatağa çıkarıldı. Sağlık çalışanlarının dinlenme odaları ile hasta ve hasta yakınlarının odaları birçok hastanede yenilendi.

Ruh Sağlığı Hastanesinde 160 yataklı D blok baştan aşağı yenilendi ve geniş kapsamlı çevre düzenlemesi yapılarak çalışanların ve hastaların konforu sağlandı. Salihli ve Akhisar ilçelerimizde Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri açılarak hizmete sunuldu.Gebe bilgilendirme sınıfı ve diyabet okulu oluşturularak, hasta ve hasta yakınlarına eğitimler verilmeye başlandı. Hastanelerin sosyal boyutu güçlendirildi"

Korkmaz, son olarak 560 yataklı Şehir Hastanesi ve 400 yataklı Merkezefendi Devlet Hastanesi yapımına hızla devam edildiğini, 2018 yılı itibariyle Manisa merkezde vatandaşın hakkettiği sağlık hizmetini daha ferah, konforlu ve nitelikli ortamlarda alabilmesi yönünde planlamalar yaptıklarını söyledi.