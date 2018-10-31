Manisa, kasımpatılarla renklendi

Kentin çeşitli noktalarında gökkuşağı görüntüsü veren rengarenk kasımpatı çiçekleri Manisalıların büyük beğenisi topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarıyla Manisa'da her mevsim rengarenk bir görüntü oluşturuyor. Bu kapsamda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa'nın girişinden başlayarak kentin çeşitli noktaları kasımpatı çiçekleri ile süslenerek, Sonbahar mevsiminin güzelliği yansıtıldı. Farklı ton ve renkleri ile adeta görsel bir şölen sunan kasımpatı çiçekleri vatandaşlardan tam not aldı.

Kentin görüntüsünü canlandırmak ve yeşil dokusunu korumak amacıyla yıl boyunca peyzaj uygulaması çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, "Mevsimine uygun çiçekleri belirleyerek kenti süslüyoruz. Bu kapsamda kentin çeşitli noktalarına diktiğimiz rengarenk kasımpatı çiçekleri adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.” dedi.