Manisa Kitap Fuarı 28 Eylül'de açılıyor

Kitap Fuarı, 28 Eylül Cuma günü Fuar Merkezi'nde açılacak. 10 gün sürecek olan fuarda 50'den fazla yayınevi ve birçok ünlü yazar Manisalı kitapseverlerle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Manisa Kitap Fuarı bu yıl kapılarını ikinci kez kitapseverlere açacak. 50'den fazla yayınevi ve birçok ünlü yazarın Manisalı kitapseverlerle buluşacağı etkinlik 28 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Fuara Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve çeşitli kurumlar destek oluyor.

Fuar boyunca ünlü yazar ve çizerler imza günlerinde kitapseverlerle bir araya gelecek. Ahmet Ümit, Engin Alan, Nilgün Bodur, Mustafa Balbay, İsmail Saymaz, Şükrü Erbaş, Ot dergisi yazarları Murat Menteş, Kutup Şimşek, Rewhat, Ali Lidar, Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk, Bülent Üstün (Kötü Kedi Şerafettin), özellikle çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği genç yazar Koray Yersüren ve daha birçok yazar, kitapseverler için Manisa'da olacak.

Fuar boyunca çeşitli söyleşiler ve programların da düzenleneceği öğrenilirken daha önce Manisa'da iki kez seyirciyle buluşan ‘Bir Tat Edebiyat' etkinliğiyle de fuarda edebiyat ziyafeti sunulacak.

Şiir ve türkü dinletisi

Usta Şair Şükrü Erbaş ve Sanatçı Metin Karausta, kitap fuarında sanatseverlerle bir araya gelip, şiir ve türkü dinletisi gerçekleştireceği fuarda yerel yazalar da okuyucularla buluşma imkanı bulacak.

10 gün boyunca Manisa'nın dört bir yanından öğrencilerin servislerle fuara getirileceği öğrenilirken Kitap Fuarı 27 Eylül Cuma günü sabah saat 10.00'da ziyaretçilere açılacak. Resmi açılış ise aynı gün saat 14.00'da gerçekleştirilecek.