Manisa Kitap Fuarına büyük ilgi

Manisa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor. Fuarda ünlü yazar Ahmet Ümit ile sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur'la bir araya gelen okuyucular, kitap imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen 2. Manisa Kitap Fuarı, 104 yayınevi, 100'den fazla yazar ve çizeri Manisalı kitapseverlerle buluşturuyor. Bu yıl ilk defa şiir ve türkü dinletilerine de ev sahipliği yapacak fuar, 7 Ekim Pazar gününe kadar Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Polisiye edebiyat denilince akla gelen ilk isim Ahmet Ümit ile “Sen gittin ya ben çok güzelleştim!” isimli kitabıyla 150 bin satarak ses getiren sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Ünlü yazarlarla fotoğraf çekilip sohbet etme şansı bulan okuyucular, fuarda uzun kuyruklar oluşturdu.