İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa Kitap Fuarına büyük ilgi

Manisa’da bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Manisa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor. Fuarda ünlü yazar Ahmet Ümit ile sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur'la bir araya gelen okuyucular, kitap imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.


Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen 2. Manisa Kitap Fuarı, 104 yayınevi, 100'den fazla yazar ve çizeri Manisalı kitapseverlerle buluşturuyor. Bu yıl ilk defa şiir ve türkü dinletilerine de ev sahipliği yapacak fuar, 7 Ekim Pazar gününe kadar Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.


Polisiye edebiyat denilince akla gelen ilk isim Ahmet Ümit ile “Sen gittin ya ben çok güzelleştim!” isimli kitabıyla 150 bin satarak ses getiren sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Ünlü yazarlarla fotoğraf çekilip sohbet etme şansı bulan okuyucular, fuarda uzun kuyruklar oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.