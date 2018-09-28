Manisa Kitap Fuarı'nı öğrenciler açtı

Manisa'da bu yıl ikincisi gerçekleşen Kitap Fuarı, Manisa Büyükşehir Belediye Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Manisa Kitap Fuarı, yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı. 100 yayınevi ve 100'den fazla yazarın okuyucularla buluştuğu fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle açıldı. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Şehzadeler Belediyesi olarak kitap fuarı etkinliklerinin her zamanda yanında olduklarını belirterek, "Dinimizin ilk emri ‘oku'dur. Bu noktada böylesine önemli olan bir kitap fuarına bizim destek vermemiz gerekir. Ben bu duygu ve düşüncede hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı'mız Ömer Faruk Çelik'in de sizlere selamını iletiyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kitap fuarına katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Palabıyık, “Manisa'mız kitap okuma, kütüphanelere üyelik konusunda ülkemizin başta olan şehirlerinden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Bu açıdan böylesine kültürel birikimi olan etkinliklerin, Manisa'mızın ev sahipliğinde düzenlenmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenene bu önemli fuar Manisalı hemşehrilerimizin yanı sıra çevre illerden de olan birçok vatandaşımızın ilgisini çekmişti. Bu yıl yine 100'e yakın yayınevi, birbirinden kıymetli yazarlar, söyleşiler, imza günleriyle ilginin daha fazla artacağını düşünüyoruz. Bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Fuarımıza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. SNS Fuarcılık'a da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa Kitap Fuarı'nın açılış kurdelesi kesilerek davetliler birbirinden farklı kitap ve stantların bulunduğu fuarı gezdi. 7 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda 54 yazar da kitapseverlerle buluşabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Fuar Merkezi'ndeki açılışa; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Palabıyık, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı, davetliler ve öğrenciler katıldı.