Manisa Lisesi mezunları iftarda buluştu

Manisa Lisesi Mezunları Derneği tarafından iftar programı düzenlendi. Manisa’nın en köklü okullarından biri olan Manisa Lisesinin mezunları düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Manisa Lisesi Mezunları Derneği hedef ve amaçlarına yönelik düzenli olarak güçlü bir ekip anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Dernek Başkanı Abidin Yatkın, "Giderek artan ve adeta ülke yönetiyormuş gibi her hafta planlı bir şekilde toplanarak önemli kararlar alan bir ekip anlayışı sergiledik. Bu nedenle mevcut yönetimimizde yer alan, daha önceki yönetimlerde görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birbirimizin enerjisi birleşerek bir sinerji dalgası olarak yayıldı ve çalışmalarımıza yön verdi" dedi. Manisa Lisesi Mezunları Derneği’nin ilk üyelerinden olan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun dernek olarak iyi bir ekip anlayışı ve kararlı hedeflerle çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Biz büyük bir aileyiz. Manisa Lisesi Mezunları olarak kurduğumuz bu dernekle ilgili yapılması gereken ne varsa elimizi hep birlikte taşın altına koymaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu gece düzenlenen iftar yemeği programından dolayı Dernek Başkanımız Abidin yatkın beye ve tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftara MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Başdanışmanı Azmi Açıkdil, Manisa Belediyesi eski Başkanlarından Zafer Ünal, Manisa Lisesi Müdürü İlhan Kurban, Manisa Lisesi eski Müdürlerinden Eğitimci-Yazar Kadir Keskin, Halim Sezici, Nazmi Şengül, Manisa Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Abidin yatkın ve dernek yöneticileriyle, üyeleri katıldı.