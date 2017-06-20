Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 16:33

Manisa Lisesi mezunları iftarda buluştu

Manisa’nın en köklü liselerinden biri olan Manisa Lisesi’nin mezunları düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Manisa Lisesi mezunları iftarda buluştu

20 Haziran 2017 16:33


Manisa Lisesi Mezunları Derneği tarafından iftar programı düzenlendi. Manisa’nın en köklü okullarından biri olan Manisa Lisesinin mezunları düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Manisa Lisesi Mezunları Derneği hedef ve amaçlarına yönelik düzenli olarak güçlü bir ekip anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Dernek Başkanı Abidin Yatkın, "Giderek artan ve adeta ülke yönetiyormuş gibi her hafta planlı bir şekilde toplanarak önemli kararlar alan bir ekip anlayışı sergiledik. Bu nedenle mevcut yönetimimizde yer alan, daha önceki yönetimlerde görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birbirimizin enerjisi birleşerek bir sinerji dalgası olarak yayıldı ve çalışmalarımıza yön verdi" dedi. Manisa Lisesi Mezunları Derneği’nin ilk üyelerinden olan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun dernek olarak iyi bir ekip anlayışı ve kararlı hedeflerle çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Biz büyük bir aileyiz. Manisa Lisesi Mezunları olarak kurduğumuz bu dernekle ilgili yapılması gereken ne varsa elimizi hep birlikte taşın altına koymaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu gece düzenlenen iftar yemeği programından dolayı Dernek Başkanımız Abidin yatkın beye ve tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


İftara MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Başdanışmanı Azmi Açıkdil, Manisa Belediyesi eski Başkanlarından Zafer Ünal, Manisa Lisesi Müdürü İlhan Kurban, Manisa Lisesi eski Müdürlerinden Eğitimci-Yazar Kadir Keskin, Halim Sezici, Nazmi Şengül, Manisa Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Abidin yatkın ve dernek yöneticileriyle, üyeleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!